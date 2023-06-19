ВФЛА: «Намерены отправить запрос в World Athletics, чтобы выяснить, почему результат Иванюка от 2 июня не был учтен в мировом рейтинге»

ВФЛА выясняет причину, по которой прыжок Ильи Иванюка на 2,33 м не учли в мировом рейтинге.

Об этом заявили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики ( ).

«Всероссийская федерация легкой атлетики намерена отправить запрос в , чтобы выяснить, почему результат Иванюка от 2 июня не был учтен в мировом рейтинге», – сказали в пресс-службе.

2 июня на чемпионате Центрального федерального округа в Брянске Иванюк прыгнул на 2,33 метра и повторил рекорд летнего сезона. По состоянию на 19 июня этот результат не внесен в мировой топ-лист.

В рейтинге с аналогичным результатом лидируют австралиец Джоел Байден и американец Джувон Харрисон.

Иванюк и еще один россиянин Данил Лысенко делят 5-8-е места с результатом 2,31 м, показанным 6 июня на московском Дне прыжков в высоту.