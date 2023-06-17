Рамиль Гулиев о критике из-за визита в Москву: «Какие-то осуждения в любом случае будут, но я аполитичен. Я спортсмен, популяризирую спорт»

Рамиль Гулиев высказался о возможной критике из-за визита в Москву на Неделю легкой атлетики.

– чемпион мира 2017 года в беге на 200 м. Родился в Азербайджане, с 2011 года выступает за Турцию.

«Какие-то осуждения в любом случае будут, но я аполитичен. Не придерживаюсь каких-то политических взглядов.

Я спортсмен, популяризирую спорт, желаю всем добра, здоровья и счастья», – сказал Гулиев.