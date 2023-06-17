Рамиль Гулиев о критике из-за визита в Москву: «Какие-то осуждения в любом случае будут, но я аполитичен. Я спортсмен, популяризирую спорт»

Теги Бег Рамиль Гулиев сборная Турции Р-Спорт Легкая атлетика

Рамиль Гулиев высказался о возможной критике из-за визита в Москву на Неделю легкой атлетики.

Гулиев – чемпион мира 2017 года в беге на 200 м. Родился в Азербайджане, с 2011 года выступает за Турцию. 

«Какие-то осуждения в любом случае будут, но я аполитичен. Не придерживаюсь каких-то политических взглядов.

Я спортсмен, популяризирую спорт, желаю всем добра, здоровья и счастья», – сказал Гулиев. 

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1 комментарий

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shickana
Аполитичен? В Ереван не хочешь съездить?
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