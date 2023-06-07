Чемпион мира Рамиль Гулиев об отстранении россиян: «Спортсмены не должны страдать из-за политики»

Теги Бег сборная России сборная России жен Рамиль Гулиев сборная Турции Политика Легкая атлетика

Чемпион мира по легкой атлетике считает, что россияне должны выступать на соревнованиях.

«Спортсмены не должны страдать из-за политики», – заявил чемпион мира 2017 года в беге на 200 м Рамиль Гулиев, представляющий сборную Турции.

5 июня Гулиев в рамках Недели легкой атлетики в Москве участвовал в забегах на дистанции 60 м, но не пробился в финал.

«Все было хорошо. Единственный минус заключался в том, что я не смог адаптироваться к помосту. Дорожка резонировала, я не сумел достичь того результата, которого хотел. В Европе тоже проводят беговые соревнования на помостах, но нечасто.

Я приму здесь участие и в других соревнованиях, побегу 100 и 200 метров. Мне нужно еще выполнить квалификационные нормативы, буду готовиться.

Раньше я имел возможность тренироваться в Новогорске, последний раз это было в 2019 году, но затем из-за финансовых проблем нам пришлось отказаться от этих сборов», – добавил 33-летний спортсмен.

 

1 комментарий

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Виктор Ковязин
Рамиль Гулиев -наш настоящий президент США. Как он стал чемпионом на 200-ке, это удовольствие я испытывал от Борзова Валерия. Кстати, как он живёт там, в зоне 404, со своей подругой Людмилой?
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