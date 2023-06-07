Чемпион мира Рамиль Гулиев об отстранении россиян: «Спортсмены не должны страдать из-за политики»

Чемпион мира по легкой атлетике считает, что россияне должны выступать на соревнованиях.

«Спортсмены не должны страдать из-за политики», – заявил чемпион мира 2017 года в беге на 200 м Рамиль Гулиев, представляющий сборную Турции.

5 июня Гулиев в рамках Недели легкой атлетики в Москве участвовал в забегах на дистанции 60 м, но не пробился в финал.

«Все было хорошо. Единственный минус заключался в том, что я не смог адаптироваться к помосту. Дорожка резонировала, я не сумел достичь того результата, которого хотел. В Европе тоже проводят беговые соревнования на помостах, но нечасто.

Я приму здесь участие и в других соревнованиях, побегу 100 и 200 метров. Мне нужно еще выполнить квалификационные нормативы, буду готовиться.

Раньше я имел возможность тренироваться в Новогорске, последний раз это было в 2019 году, но затем из-за финансовых проблем нам пришлось отказаться от этих сборов», – добавил 33-летний спортсмен.