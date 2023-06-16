Олимпийский призер Тер-Ованесян, которому в мае исполнилось 85 лет: «Мировой рекорд в моей возрастной категории – это моя цель, я же «крейзи»

Призер Олимпиад, которому исполнилось 85 лет, назвал себя «крейзи» после турнира в Москве.

Игорь Тер-Ованесян – двукратный бронзовый призер Олимпийских игр (1960, 1964) по прыжкам в длину в составе сборной СССР.

С 16 по 17 июня он участвовал в ветеранском чемпионате Москвы, где прыгнул на 3 метра. Этот результат стал победным для 85-летнего Тер-Ованесяна – в отсутствие соперников в его возрастной категории.

«Мне удалось сегодня сделать только один прыжок, болит нога, к сожалению. Я до последнего думал, прыгать ли сегодня, но решил попробовать. Теперь немного подлечусь и буду готовиться к следующим стартам. Мировой рекорд в моей возрастной категории равен 3,83 метра, это моя цель, я же «крейзи».

Попробую подобраться к рекорду 8 июля на кубке. А сейчас я вернусь к себе в Кольчугино Владимирской области. У меня там прыжковая яма, штанга, рядом небольшой парк, буду работать с утра до вечера», – сказал Тер-Ованесян.