Умер олимпийский чемпион Мюнхена-1972 по современному пятиборью Владимир Шмелев
Олимпийский чемпион по современному пятиборью Владимир Шмелев скончался на 77-м году жизни.
Как сообщили в Федерации современного пятиборья России (ФСПР), это произошло в среду в Подмосковье.
Шмелев выступал за сборную СССР, в составе которой выиграл командный турнир на Играх-1972 в Мюнхене.
В 1973 и 1974 годах он становился чемпионом мира в команде. В эти же годы он дважды брал серебро ЧМ в личных первенствах.
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