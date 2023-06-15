Умер олимпийский чемпион Мюнхена-1972 по современному пятиборью Владимир Шмелев

Теги происшествия ФСПР сборная СССР Мюнхен-1972 Владимир Шмелев Современное пятиборье

Олимпийский чемпион по современному пятиборью Владимир Шмелев скончался на 77-м году жизни.

Как сообщили в Федерации современного пятиборья России (ФСПР), это произошло в среду в Подмосковье.

Шмелев выступал за сборную СССР, в составе которой выиграл командный турнир на Играх-1972 в Мюнхене.

В 1973 и 1974 годах он становился чемпионом мира в команде. В эти же годы он дважды брал серебро ЧМ в личных первенствах.

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