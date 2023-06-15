Марафонская лига БРИКС создана на основе на основе марафонов Москвы, Петербурга и Казани

Теги Бег Министерство спорта России Московский марафон Казанский марафон Марафон Легкая атлетика

Подписано соглашение о создании Марафонской лиги БРИКС на основе Московского и Казанского марафонов, а также петербургского марафона «Белые ночи».

Документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на стенде Министерства спорта России. Ожидается, что новая лига объединит до 10 стартов.

Как сообщили в пресс-службе Московского марафона, в 2023 и 2024 годах планируется организация лиги внутри России, а в 2025-м в нее должны войти крупнейшие марафоны стран БРИКС.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

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