Олег Матыцин: «Африканские страны были и остаются нашими партнерами, надо укреплять это сотрудничество»
Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал об укреплении сотрудничества с Африкой.
«Африканские страны были и остаются нашими партнерами, надо укреплять это сотрудничество.
Министерство спорта посетило ряд африканских стран, одной из главных встреч была встреча с президентом и министром спорта Сенегала. В 2026 году там состоятся Юношеские игры.
Видим потенциал в сфере развития образования, приглашении специалистов в РФ, и, конечно, в развитии связи по линии федераций и по линии государства, причем не только в профессиональном спорте.
Африка – это очень важный континент, партнер», – сказал Матыцин журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
америка - никарагуа
африка - эритрея
азия - кндр
европа - беларусь
сам Брин отрицает что когда-либо говорил это, но благодаря геостратегу и его холуям, цитата начинает претворяться в жизнь сама по себе
Непременно вывалит кучу перлов и несуразностей.