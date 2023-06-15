Олег Матыцин: «Африканские страны были и остаются нашими партнерами, надо укреплять это сотрудничество»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Легкая атлетика

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал об укреплении сотрудничества с Африкой.

«Африканские страны были и остаются нашими партнерами, надо укреплять это сотрудничество.

Министерство спорта посетило ряд африканских стран, одной из главных встреч была встреча с президентом и министром спорта Сенегала. В 2026 году там состоятся Юношеские игры.

Видим потенциал в сфере развития образования, приглашении специалистов в РФ, и, конечно, в развитии связи по линии федераций и по линии государства, причем не только в профессиональном спорте.

Африка – это очень важный континент, партнер», – сказал Матыцин журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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12 комментариев

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Criptonit
Судя по голосованию в ООН - единственный партнер там Эритрея
+25
-3
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Влад Путман
Вот он многополярный мирок, который так рекламировал вождь.
+16
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Петроград
Нынешний ПМЭФ - это неиссякаемый источник кринжа.
+13
0
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alexey alexeev
Ответ Criptonit
Судя по голосованию в ООН - единственный партнер там Эритрея
в каждом уголке света по серьезнейшему союзнику ☝️ (но только по одному)
америка - никарагуа
африка - эритрея
азия - кндр
европа - беларусь
+11
-1
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Roman Araslanov
Именно поэтому с вами даже Камерун играть не хочет
+8
-1
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alexey alexeev
Основатель Google Сергей Брин: «Россия - это Нигерия в снегу»

сам Брин отрицает что когда-либо говорил это, но благодаря геостратегу и его холуям, цитата начинает претворяться в жизнь сама по себе
+7
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Ихарь Окенфэйлов
Когда то собирались перегонять Португалию по ВВП, сейчас надежда только на то, что африканские партнёры не все от нас отвернутся.
+6
0
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ alexey alexeev
в каждом уголке света по серьезнейшему союзнику ☝️ (но только по одному) америка - никарагуа африка - эритрея азия - кндр европа - беларусь
Белоруссия и то де факто не суверенная страна, а султанат в составе РФ
+4
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Саша Пушкин
Ответ Петроград
Нынешний ПМЭФ - это неиссякаемый источник кринжа.
И это еще главный хедлайнер этого шабаша не выступал!
Непременно вывалит кучу перлов и несуразностей.
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AlKRD
Мкунку хороший
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Isshin88
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Когда то собирались перегонять Португалию по ВВП, сейчас надежда только на то, что африканские партнёры не все от нас отвернутся.
Нам же никогда не говорили с какой стороны собирались обгонять. Рост как нам уже объясняли может быть и отрицательным.
+1
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Азиз Ибодуллаев
Тумбаюмба Тумбаюмба Тумбаюмба
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