Олег Матыцин: «Африканские страны были и остаются нашими партнерами, надо укреплять это сотрудничество»

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал об укреплении сотрудничества с Африкой.

«Африканские страны были и остаются нашими партнерами, надо укреплять это сотрудничество.

Министерство спорта посетило ряд африканских стран, одной из главных встреч была встреча с президентом и министром спорта Сенегала. В 2026 году там состоятся Юношеские игры.

Видим потенциал в сфере развития образования, приглашении специалистов в РФ, и, конечно, в развитии связи по линии федераций и по линии государства, причем не только в профессиональном спорте.

Африка – это очень важный континент, партнер», – сказал Матыцин журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).