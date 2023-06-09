Олег Матыцин: «Мы успешно провели Спартакиаду летом 2022 года. Уверен, что соревнования зимней Спартакиады пройдут на таком же высоком организационном уровне»

Теги Спартакиада Олег Матыцин Министерство спорта России Биатлон

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о проведении зимней Спартакиады.

Турнир пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года в пяти регионах России.

«Летом 2022 года мы успешно провели Спартакиаду, охватившую 12 регионов страны. Уверен, что соревнования зимней Спартакиады пройдут на таком же высоком организационном уровне и вызовут широкий интерес у спортивных болельщиков по всей стране.

В Красноярском и Краснодарском крае, Тюменской, Свердловской и Челябинской областях в течение десяти соревновательных дней соберутся лидеры по зимним олимпийским видам спорта.

Для спортсменов Спартакиада станет важным внутрироссийским стартом, на котором можно оценить свой уровень подготовки и конкурировать с сильнейшими.

Для нас в приоритете формирование сильной национальной системы спорта, и Спартакиада станет одним из ключевых элементов спортивного календаря сезона», – сказал Матыцин.

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12 комментариев

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Евгений Аулин
Так успешно, что никто ее не заметил
+32
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+32
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Viks
Матыцин: «Летом 2022 года мы успешно распилили Спартакиаду. Уверен, деньги зимней Спартакиады распилим на таком же высоком организационном уровне.
+15
-1
+14
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Beriya
высказывание некоторых личностей вызывает отвращение, кто их на волю выпустил
+7
0
+7
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карабашка
А что летом 22г была какая-то спартакиада?
+4
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A K
Олимпиада, которую мы заслужили
+3
0
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4 shizzle ma nizzle
Специальная олимпиада
+2
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Антон
Медленнее. Ниже. Слабее.
+1
0
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Olga.t
Когда на безрыбье и рак рыба.
Надо как-то сохранять спорт в стране, когда МС не светят.
+3
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Vlad Zakirov
Дайте только денег денег мы все проведем все межгалактические игры выиграем
0
0
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Lacrosse-style goal
Ох уж эти ваши альтернативные патсракиады, на которые хочет попасть весь мир, но не может из-за русофобской повестки, ога...
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tnec
Ее также будут смотреть с широко закрытыми глазами !
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Alexandr Tarakanoff
Без хейта, реально интересно. Кто-нибудь смотрел спартакиаду? Может кто-то помнит имена победителей?
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