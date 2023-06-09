Олег Матыцин: «Мы успешно провели Спартакиаду летом 2022 года. Уверен, что соревнования зимней Спартакиады пройдут на таком же высоком организационном уровне»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о проведении зимней Спартакиады.

Турнир пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года в пяти регионах России.

«Летом 2022 года мы успешно провели Спартакиаду, охватившую 12 регионов страны. Уверен, что соревнования зимней Спартакиады пройдут на таком же высоком организационном уровне и вызовут широкий интерес у спортивных болельщиков по всей стране.

В Красноярском и Краснодарском крае, Тюменской, Свердловской и Челябинской областях в течение десяти соревновательных дней соберутся лидеры по зимним олимпийским видам спорта.

Для спортсменов Спартакиада станет важным внутрироссийским стартом, на котором можно оценить свой уровень подготовки и конкурировать с сильнейшими.

Для нас в приоритете формирование сильной национальной системы спорта, и Спартакиада станет одним из ключевых элементов спортивного календаря сезона», – сказал .

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