Олег Матыцин: «Минспорт и ЦСП рассмотрели вопрос формирования списка сборной команды по биатлону и приняли решение о выделении дополнительных ставок»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Олег Матыцин Министерство спорта России Центр спортивной подготовки Р-Спорт Биатлон

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил о выделении дополнительных ставок для российских биатлонистов.

«Мы находимся в постоянном взаимодействии с СБР, как и со всеми спортивными федерациями, следуем установленным регламентам.

Минспорт России и ФГБУ ЦСП оперативно рассмотрели вопрос формирования списка сборной команды по биатлону и приняли решение о выделении дополнительных ставок. Это подчеркивает наш приоритет в сохранении социальных гарантий членов сборных команд и защиту их интересов. 

В этот период важно оказывать поддержку, придерживаться конструктивного подхода и быть вместе – государству, федерациям, спортсменам и также представителям СМИ, которые играют важную роль в формировании позитивного имиджа российского спорта», – заявил Матыцин. 

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4 комментария

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Татьяна Бурова
"Быть вместе государству, федерациям,спортсменам и СМИ"- сказал министр.
Вместе? у нас СБР отдельное образование, которое по окончании сезона составляет критерии отбора, выкидывает неугодных, а у тех, кто в сборной отбирает ставки ЦСП.
И только СМИ и болельщики заставили обратить внимание на вакханалию от СБР. Слишком резонансным оказалось
это действо.
Но до сих пор прозрачного документа о критериях отбора на сайте СБР нет.
Может Мин. спорта этот документ
выложит? Ждём.
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Анатолий К
Ответ sav187
То есть вопрос решался в рабочем порядке - не зря публикацию списков и всех подробностей откладывали до 1 июня - но тут вылез Губерниев, чтобы закатить очередную истерику и всех облить грязью.
Да не решался вопрос в рабочем порядке, пока шум не подняли . Причина - необоснованное выделение ставок безвестным юниорам, связанное с курсом на омоложение состава, ну и Брагин подсуетился. Не было раньше столько молодых на ставках ЦСП. Теперь задача чтоб дожили они до взрослого возраста, на пенсию не сгинули.
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