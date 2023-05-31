Олег Матыцин: «Минспорт и ЦСП рассмотрели вопрос формирования списка сборной команды по биатлону и приняли решение о выделении дополнительных ставок»

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил о выделении дополнительных ставок для российских биатлонистов.

«Мы находимся в постоянном взаимодействии с , как и со всеми спортивными федерациями, следуем установленным регламентам.

Минспорт России и ФГБУ ЦСП оперативно рассмотрели вопрос формирования списка сборной команды по биатлону и приняли решение о выделении дополнительных ставок. Это подчеркивает наш приоритет в сохранении социальных гарантий членов сборных команд и защиту их интересов.

В этот период важно оказывать поддержку, придерживаться конструктивного подхода и быть вместе – государству, федерациям, спортсменам и также представителям СМИ, которые играют важную роль в формировании позитивного имиджа российского спорта», – заявил Матыцин.

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