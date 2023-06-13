Иванюк о недопуске россиян: «Нас не зовут, побаиваются политических последствий. Лучше выступать на внутренних соревнованиях, чем вообще нигде»

Призер ЧМ Илья Иванюк высказался о влиянии политики на санкции против российских атлетов.

– Насколько эта изоляция тебя вообще угнетает? Александр Меньков, чемпион мира-2013 в длине, недавно посетовал, что у него полкарьеры ушло в никуда.

– Я к этому отношусь чуть проще. Ребята прыгали на международных стартах, даже застали российский флаг. И у меня пара таких турниров была.

Но лучше выступать на внутренних соревнованиях, чем вообще нигде. Тем более можно выезжать в Беларусь. В принципе, сейчас мы уже куда угодно можем ехать, просто нас не зовут. Побаиваются.

– Побаиваются?

– Да, и я могу понять. Побаиваются политических последствий. Вот на «Неделю легкой атлетики» приехали наши турецкие друзья – так про них уже такого написали… – ответил бронзовый призер ЧМ-2019 по прыжкам в высоту.

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