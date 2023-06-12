Илья Иванюк: «Особо не заработаешь на этой карьере. Только разве что мотивацию для молодежи дашь – вполне себе неплохая цель»

Прыгун в высоту Илья Иванюк рассказал о планах на дальнейшую карьеру.

Иванюку 30 лет, он является бронзовым призером ЧМ-2019.

— Александр Меньков в недавнем интервью сказал, что у него убили половину карьеры. У тебя нет такого настроения?

— Саню жалко, конечно. Ему дали допуск в 2018 году, а потом не давали, не давали, не давали. У меня был один такой момент, когда полгода динамили. Но я отвыступал свое, имел опыт. Нормально все с карьерой. Да и сейчас она продолжается. Просто внутри России.

Теперь немножко другие цели. Особо не заработаешь на этой карьере. Только разве что какую-то мотивацию для молодежи дашь. Вполне себе неплохая цель. Какие-то свои хотелки закрыть в плане результата и плюс сориентировать молодежь на занятия легкой атлетики. Все-таки хороший вид спорта, красивый.

— Ты говорил, что экипировки на твой век хватит. Какой твой век?

— Тут я хочу сослаться на своего зарубежного коллегу Андрея Проценко. Ему на данный момент 34-35 лет. Он вполне себе здорово выступает. Каждый сезон прыгает 2,30+. В прошлом году стал третьим на чемпионате мира. Достойный пример для подражания, что можно так долго высотнику держать хорошую физическую форму и быть конкурентноспособным.

Буду держать этот ориентир. Если ответить конкретно: два года минимум хотелось бы, а дальше посмотрим, — сказал Иванюк