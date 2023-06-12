Волков, Жук, Ожигбесов, Левицкая победили на легкоатлетическом фестивале в Твери, Кнороз и Моргунов – 2-е
В Твери проходит фестиваль легкой атлетики с участием российских и белорусских спортсменов.
Фестиваль Athletics League
Тверь
Мужчины
Прыжки с шестом
1. Матвей Волков (Беларусь) – 5,71
2. Тимур Моргунов (Россия) – 5,71
3. Александр Соловьев (Россия) – 5,61
Прыжки в длину
1. Юрий Ожгибесов (Россия) – 7,79
2. Артем Чермошанский (Россия) – 7,62
3. Артем Гурин (Беларусь) – 7,61
Женщины
Прыжки с шестом
1. Ирина Жук (Беларусь) – 4,56
2. Полина Кнороз (Россия) – 4,45
3. Аксана Гатауллина (Россия) – 4,45
Прыжки в длину
1. Екатерина Левицкая (Россия) – 6,50
2. Анастасия Мирончик-Иванова (Беларусь) – 6,46
3. Светлана Антошина (Россия) – 6,32
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