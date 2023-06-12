Волков, Жук, Ожигбесов, Левицкая победили на легкоатлетическом фестивале в Твери, Кнороз и Моргунов – 2-е

Теги прыжки в длину сборная России сборная России жен результаты прыжки с шестом Сборная Беларуси сборная Беларуси жен Анастасия Мирончик-Иванова Аксана Гатауллина Ирина Жук Тимур Моргунов Полина Кнороз Матвей Волков Александр Соловьев Артем Чермошанский Екатерина Левицкая Юрий Ожгибесов Легкая атлетика

В Твери проходит фестиваль легкой атлетики с участием российских и белорусских спортсменов.

Фестиваль Athletics League

Тверь

Мужчины

Прыжки с шестом

1. Матвей Волков (Беларусь) – 5,71

2. Тимур Моргунов (Россия) – 5,71

3. Александр Соловьев (Россия) – 5,61

Прыжки в длину

1. Юрий Ожгибесов (Россия) – 7,79

2. Артем Чермошанский (Россия) – 7,62

3. Артем Гурин (Беларусь) – 7,61

Женщины

Прыжки с шестом

1. Ирина Жук (Беларусь) – 4,56

2. Полина Кнороз (Россия) – 4,45

3. Аксана Гатауллина (Россия) – 4,45

Прыжки в длину

1. Екатерина Левицкая (Россия) – 6,50

2. Анастасия Мирончик-Иванова (Беларусь) – 6,46

3. Светлана Антошина (Россия) – 6,32

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