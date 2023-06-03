Норвежский совет по спорту рекомендовал сборной согласиться на участие на Олимпиаде-2024 даже в случае допуска россиян и белорусов

Теги Париж-2024 олимпийская сборная Норвегии Легкая атлетика

«Если мы объявим бойкот, это будет иметь серьезные последствия для спортсменов», – заявила глава федерации легкой атлетики Норвегии Энн Фарсет. 

Глава федерации боевых искусств Эйвинд Андреассен и глава федерации баскетбола Ян Хендрик Парманн высказались за бойкот. 

Тем не менее, большинство представителей норвежских федераций поддержали рекомендацию совета по спорту об участии страны в Олимпиаде-2024 даже в случае допуска российских и белорусских спортсменов. 

«Мы выступаем за участие, хотя есть ряд сложностей. Но спортсмены готовы участвовать в Играх. И мы считаем, что это правильное решение, которое нужно принять сейчас», – заявил член спортивного совета Себастьян Хенриксен.

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