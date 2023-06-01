Олимпийский чемпион Сотомайор приедет на Неделю легкой атлетики в Москве. 55-летний кубинец выступит в забеге на 60 м

Олимпийский чемпион Хавьер Сотомайор поучаствует в Неделе легкой атлетики в Москве.

Бывший легкоатлет из Кубы выступит в показательном забеге на 60 м – он пройдет 5 июня на Никольской улице.

Ранее сообщалось, что дистанцию также пробегут фигуристы Алексей Ягудин, Алина Загитова, Камила Валиева, Софья Акатьева, Аделия Петросян, шахматист Сергей Карякин и тяжелоатлет Михаил Кокляев.

Сотомайору 55 лет, он соревновался в прыжках в высоту и побеждал на Олимпиаде-1992 в Барселоне. В 1993 году он установил мировой рекорд (2,45 м), который не побит до сих пор.

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