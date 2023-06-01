Олимпийский чемпион Сотомайор приедет на Неделю легкой атлетики в Москве. 55-летний кубинец выступит в забеге на 60 м

Теги Бег прыжки в высоту сборная Кубы Хавьер Сотомайор Легкая атлетика

Олимпийский чемпион Хавьер Сотомайор поучаствует в Неделе легкой атлетики в Москве.

Бывший легкоатлет из Кубы выступит в показательном забеге на 60 м – он пройдет 5 июня на Никольской улице.

Ранее сообщалось, что дистанцию также пробегут фигуристы Алексей Ягудин, Алина Загитова, Камила Валиева, Софья Акатьева, Аделия Петросян, шахматист Сергей Карякин и тяжелоатлет Михаил Кокляев.

Сотомайору 55 лет, он соревновался в прыжках в высоту и побеждал на Олимпиаде-1992 в Барселоне. В 1993 году он установил мировой рекорд (2,45 м), который не побит до сих пор.

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6 комментариев

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bel01
Удивительный рекорд, конечно.
Я помню то время: все были уверены, что и сам кубинец может ещё на пару сантиметров выше прыгнуть; а рубеж 2.50 покорится кому-нибудь уже лет через 10, не позже.
Но вот уже 30 лет, а ещё ни одна попытка в истории на 2.46 (а их было немало) не выглядела даже так, что "чуть-чуть не взял". Каждый раз было очень далеко, просто сносили планку.
Неужели 2.45 - предел человеческих возможностей?
Интересно.
+6
0
+6
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Anfitan
Ответ bel01
Удивительный рекорд, конечно. Я помню то время: все были уверены, что и сам кубинец может ещё на пару сантиметров выше прыгнуть; а рубеж 2.50 покорится кому-нибудь уже лет через 10, не позже. Но вот уже 30 лет, а ещё ни одна попытка в истории на 2.46 (а их было немало) не выглядела даже так, что "чуть-чуть не взял". Каждый раз было очень далеко, просто сносили планку. Неужели 2.45 - предел человеческих возможностей? Интересно.
как и женские 2.10..казалось ну вот вот Власич, Слесаренко, шведка (блиин забыла фамилию), Ласицкене, Магучих...ан нет...
+3
0
+3
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Mbest77
А это точно неделя легкой атлетики? 🤔 а не физкультурный сбор
+2
-1
+1
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Anfitan
Ответ Anfitan
как и женские 2.10..казалось ну вот вот Власич, Слесаренко, шведка (блиин забыла фамилию), Ласицкене, Магучих...ан нет...
О! Берквист!, забыла Кайсулю)))
+1
0
+1
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simens
Мы сыграли с Талем десять партий
В преферанс, в очко и на бильярде
Таль сказал: "Такой не подведёт!"
0
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Anfitan
Ответ Mbest77
А это точно неделя легкой атлетики? 🤔 а не физкультурный сбор
Легкая атлетика основа))) это ж неделя для популяризации, а не чемпионат среди отдельных нелегкоатлетических видов))) пусть развлекаются, я б посмотрела))) Там, кстати Макаренко в справедливом шоке от происходящего)))
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