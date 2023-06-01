Олимпийский чемпион Сотомайор приедет на Неделю легкой атлетики в Москве. 55-летний кубинец выступит в забеге на 60 м
Олимпийский чемпион Хавьер Сотомайор поучаствует в Неделе легкой атлетики в Москве.
Бывший легкоатлет из Кубы выступит в показательном забеге на 60 м – он пройдет 5 июня на Никольской улице.
Ранее сообщалось, что дистанцию также пробегут фигуристы Алексей Ягудин, Алина Загитова, Камила Валиева, Софья Акатьева, Аделия Петросян, шахматист Сергей Карякин и тяжелоатлет Михаил Кокляев.
Сотомайору 55 лет, он соревновался в прыжках в высоту и побеждал на Олимпиаде-1992 в Барселоне. В 1993 году он установил мировой рекорд (2,45 м), который не побит до сих пор.
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Я помню то время: все были уверены, что и сам кубинец может ещё на пару сантиметров выше прыгнуть; а рубеж 2.50 покорится кому-нибудь уже лет через 10, не позже.
Но вот уже 30 лет, а ещё ни одна попытка в истории на 2.46 (а их было немало) не выглядела даже так, что "чуть-чуть не взял". Каждый раз было очень далеко, просто сносили планку.
Неужели 2.45 - предел человеческих возможностей?
Интересно.
В преферанс, в очко и на бильярде
Таль сказал: "Такой не подведёт!"