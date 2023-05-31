Глава НОК Испании поддержал позицию МОК по допуску россиян: «Нельзя наказывать человека только за то, что он родился в России»
Глава Олимпийского комитета Испании высказался за выступление россиян на Олимпиаде-2024.
28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
Это не касается командных видов, а также спортсменов, представляющих силовые ведомства.
«Моя позиция полностью совпадает с позицией Международного олимпийского комитета. Нельзя наказывать человека только за то, что он родился в России. Это было бы несправедливо.
Поставлены очень жесткие условия – выступление возможно только в индивидуальных видах спорта, без флага и гимна страны. Не будут допущены те, кто поддерживает боевые действия, имеет проблемы с антидопинговыми правилами.
Это настолько суровые условия, что исключить тех, кто им удовлетворяет, было бы ошибкой», – заявил Алехандро Бланко.
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