Глава НОК Испании поддержал позицию МОК по допуску россиян: «Нельзя наказывать человека только за то, что он родился в России»

Глава Олимпийского комитета Испании высказался за выступление россиян на Олимпиаде-2024.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

Это не касается командных видов, а также спортсменов, представляющих силовые ведомства.



«Моя позиция полностью совпадает с позицией Международного олимпийского комитета. Нельзя наказывать человека только за то, что он родился в России. Это было бы несправедливо.

Поставлены очень жесткие условия – выступление возможно только в индивидуальных видах спорта, без флага и гимна страны. Не будут допущены те, кто поддерживает боевые действия, имеет проблемы с антидопинговыми правилами.

Это настолько суровые условия, что исключить тех, кто им удовлетворяет, было бы ошибкой», – заявил Алехандро Бланко.