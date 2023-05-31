Глава НОК Испании поддержал позицию МОК по допуску россиян: «Нельзя наказывать человека только за то, что он родился в России»

Теги МОК Олимпийская сборная России Алехандро Бланко НОК Испании Легкая атлетика

Глава Олимпийского комитета Испании высказался за выступление россиян на Олимпиаде-2024.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

Это не касается командных видов, а также спортсменов, представляющих силовые ведомства.

«Моя позиция полностью совпадает с позицией Международного олимпийского комитета. Нельзя наказывать человека только за то, что он родился в России. Это было бы несправедливо. 

Поставлены очень жесткие условия – выступление возможно только в индивидуальных видах спорта, без флага и гимна страны. Не будут допущены те, кто поддерживает боевые действия, имеет проблемы с антидопинговыми правилами.

Это настолько суровые условия, что исключить тех, кто им удовлетворяет, было бы ошибкой», – заявил Алехандро Бланко.

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11 комментариев

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Ебздрогыч
А если человек родился в России и выбрал командный вид спорта, то наказывать можно? Так ведь получается
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#nikon
Вот именно!
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Франк Небо
ДА ЛАДНО????
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Фёдор Кузнецов
А если он родился в России и выбрал командный вид спорта?
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Афанасия
При чём тут командные виды спорта?!
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