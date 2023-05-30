Якоб Ингебригтсен попытается побить мировой рекорд в беге на 2 мили, который держится более 25 лет

Теги Бег рекорды Даниэль Кипчирчир Комен Бриллиантовая лига Якоб Ингебригтсен Легкая атлетика

Норвежский бегун Якоб Ингебригтсен намерен побить мировой рекорд в беге на 2 мили.

Забег норвежца пройдет на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже 9 июня, но вне официальной программы соревнований. 

Мировой рекорд на этой дистанции был установлен в 1997 году кенийским бегуном Даниэлем Коменом – он составляет 7.58,61. Комен – единственный спортсмен, которому удалось пробежать 2 мили менее чем за 8 минут. 

Ингебригтсен – олимпийский чемпион Токио-2020 в беге на 1500 м, чемпион мира на 5000 м. 

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