«Бриллиантовая лига». Магучих, Ингебригтсен, Джексон, Керли, Бродбелл одержали победы, другие результаты

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В Рабате прошел второй этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».

Легкая атлетика

«Бриллиантовая лига»

Рабат, Марокко

Женщины

200 м

1. Шерика Джексон (Ямайка) – 21,98

2. Антоника Страчан (Багамские Острова) – 22,15

3. Тамари Дэвис (США) – 22,30

400 м с/б

1. Шамир Литтл (США) – 53,95

2. Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 54,15

3. Шиэнн Сэлмон (Ямайка) – 54,42

1500 м

1. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 3:54,03

2. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 3:57,65

3. Бирке Хайлом (Эфиопия) – 3:57,66

Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,01

2. Ирина Геращенко (Украина) – 1,91

3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,87

Тройной прыжок

1. Лейанис Перес Эрнандес (Куба) – 14,84

2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,65

3. Шаньека Риккетс (Ямайка) – 14,53

Ядро

1. Ориол Донгмо (Португалия) – 19,28

2. Джессика Шильдер (Нидерланды) – 18,85

3. Джессика Вудард (США) – 18,65

Мужчины

100 м

1. Фред Керли (США) – 9,94

2. Акани Симбине (ЮАР) – 9,99

3. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 10,05

400 м

1. Стивен Гардинер (Багамские Острова) – 44,70

2. Вернон Норвуд (США) – 45,11

3. Рушин Макдональд (Ямайка) – 45,55

800 м

1. Эммануэль Ваньони (Кения) – 1.44,36

2. Виклайф Киньямал (Кения) – 1.44,73

3. Бенджамин Робер (Франция) – 1.45,04

1500 м 

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.32,59

2. Яред Нугусе (США) – 3.33,02

3. Оливер Хоар (Австралия) – 3.33,39

110 м с/б

1. Рашид Бродбелл (Ямайка) – 13,08

2. Грант Холлоуэй (США) – 13,12

3. Хэнсл Парчмент (Ямайка) – 13,24

3000 м с/п

1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 7:56,68

2. Гетнет Уэйл (Эфиопия) – 8:05,15

3. Абрахам Кибивот (Кения) – 8:05,51

Диск

1. Кристиан Чех (Словения) – 70,32

2. Даниэль Штоль (Швеция) – 69,21

3. Андрюс Гуджюс (Литва) – 66,04 

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