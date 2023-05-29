«Бриллиантовая лига». Магучих, Ингебригтсен, Джексон, Керли, Бродбелл одержали победы, другие результаты
В Рабате прошел второй этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
Легкая атлетика
«Бриллиантовая лига»
Рабат, Марокко
Женщины
200 м
1. Шерика Джексон (Ямайка) – 21,98
2. Антоника Страчан (Багамские Острова) – 22,15
3. Тамари Дэвис (США) – 22,30
400 м с/б
1. Шамир Литтл (США) – 53,95
2. Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 54,15
3. Шиэнн Сэлмон (Ямайка) – 54,42
1500 м
1. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 3:54,03
2. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 3:57,65
3. Бирке Хайлом (Эфиопия) – 3:57,66
Прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,01
2. Ирина Геращенко (Украина) – 1,91
3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,87
Тройной прыжок
1. Лейанис Перес Эрнандес (Куба) – 14,84
2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,65
3. Шаньека Риккетс (Ямайка) – 14,53
Ядро
1. Ориол Донгмо (Португалия) – 19,28
2. Джессика Шильдер (Нидерланды) – 18,85
3. Джессика Вудард (США) – 18,65
Мужчины
100 м
1. Фред Керли (США) – 9,94
2. Акани Симбине (ЮАР) – 9,99
3. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 10,05
400 м
1. Стивен Гардинер (Багамские Острова) – 44,70
2. Вернон Норвуд (США) – 45,11
3. Рушин Макдональд (Ямайка) – 45,55
800 м
1. Эммануэль Ваньони (Кения) – 1.44,36
2. Виклайф Киньямал (Кения) – 1.44,73
3. Бенджамин Робер (Франция) – 1.45,04
1500 м
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.32,59
2. Яред Нугусе (США) – 3.33,02
3. Оливер Хоар (Австралия) – 3.33,39
110 м с/б
1. Рашид Бродбелл (Ямайка) – 13,08
2. Грант Холлоуэй (США) – 13,12
3. Хэнсл Парчмент (Ямайка) – 13,24
3000 м с/п
1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 7:56,68
2. Гетнет Уэйл (Эфиопия) – 8:05,15
3. Абрахам Кибивот (Кения) – 8:05,51
Диск
1. Кристиан Чех (Словения) – 70,32
2. Даниэль Штоль (Швеция) – 69,21
3. Андрюс Гуджюс (Литва) – 66,04
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