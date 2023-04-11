World Athletics не признала мировой рекорд американца Краузера в толкании ядра, так как спортивный объект не прошел сертификацию
World Athletics не признала мировой рекорд американца Райана Краузера в толкании ядра.
В феврале Краузер выиграл соревнования Simplot Games в США с результатом 23,38 м – лучшим в истории для турниров в помещениях.
Однако, как сообщил представитель World Athletics, площадка для толкания ядра на Simplot Games не прошла сертификацию и была признана не соответствующей правилам. В чем именно заключалось нарушение стандартов, не уточняется.
Сейчас результат спортсмена на сайте World Athletics указан с пометкой IRM, что означает неправильность замеров во время соревнований.
Действующие мировые рекорды на открытом воздухе (22,37 м) и в помещениях (22,82 м) также принадлежат Краузеру.
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