World Athletics не признала мировой рекорд американца Краузера в толкании ядра, так как спортивный объект не прошел сертификацию

Теги толкание ядра сборная США рекорды Райан Краузер Легкая атлетика

World Athletics не признала мировой рекорд американца Райана Краузера в толкании ядра.

В феврале Краузер выиграл соревнования Simplot Games в США с результатом 23,38 м – лучшим в истории для турниров в помещениях.

Однако, как сообщил представитель World Athletics, площадка для толкания ядра на Simplot Games не прошла сертификацию и была признана не соответствующей правилам. В чем именно заключалось нарушение стандартов, не уточняется.

Сейчас результат спортсмена на сайте World Athletics указан с пометкой IRM, что означает неправильность замеров во время соревнований.

Действующие мировые рекорды на открытом воздухе (22,37 м) и в помещениях (22,82 м) также принадлежат Краузеру.

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2 комментария

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Iuasamotu
Караул! У мирового рекорда на открытом стадионе украли целый метр, ибо Краузер толкнул ядро на 23.37, а не 22.37
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expertmer2020
Интересно посмотреть на развитие политической ситуации в штатах по этому вопросу.
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