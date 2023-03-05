Чемпионат России в залах. Миллер, Соколова, Трофимец и Афонин одержали победы
4 марта на чемпионате России по легкой атлетике в помещении были разыграны 9 комплектов наград.
Легкая атлетика
Москва
4 марта
Женщины
400 м
1. Полина Миллер – 51,52
2. Екатерина Иванова – 52,72
3. Екатерина Вахрушева – 53,42
800 м
1. Инесса Гусарова – 2.03,91
2. Яна Перепелица – 2.04,87
3. Нигина Тухтаева – 2.05,60
Прыжки в длину
1. Елена Соколова – 6,67
2. Вероника Семашко – 6,65
3. Екатерина Левицкая – 6,49
Ядро
1. Снежана Трофимец – 17,40
2. Наталья Тронева – 16,46
3. Екатерина Бурмистрова – 16,41
Мужчины
400 м
1. Максим Федяев – 46,59
2. Никита Ленчиков – 46,70
3. Вадим Кукалев – 46,79
800 м
1. Игорь Ращупкин – 1.50,76
2. Сергей Дубровский – 1.50,88
3. Никита Егоров – 1.51,17
Прыжки с шестом
1-2. Михаил Шмыков – 5,65
1-2. Дмитрий Качанов – 5,65
3. Георгий Горохов – 5,45
Прыжки в длину
1. Артем Чермошанский – 7,89
2. Юрий Ожгибесов – 7,80
3. Артемий Коленченко – 7,80
Ядро
1. Максим Афонин – 20,33
2. Константин Лядусов – 19,49
3. Семен Бородаев – 18,56
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