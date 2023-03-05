Чемпионат России в залах. Миллер, Соколова, Трофимец и Афонин одержали победы

4 марта на чемпионате России по легкой атлетике в помещении были разыграны 9 комплектов наград.

Легкая атлетика

Чемпионат России в помещении

Москва

4 марта

Женщины

400 м

1. Полина Миллер – 51,52

2. Екатерина Иванова – 52,72

3. Екатерина Вахрушева – 53,42

800 м

1. Инесса Гусарова – 2.03,91

2. Яна Перепелица – 2.04,87

3. Нигина Тухтаева – 2.05,60

Прыжки в длину

1. Елена Соколова – 6,67

2. Вероника Семашко – 6,65

3. Екатерина Левицкая – 6,49

Ядро

1. Снежана Трофимец – 17,40

2. Наталья Тронева – 16,46

3. Екатерина Бурмистрова – 16,41

Мужчины

400 м

1. Максим Федяев – 46,59

2. Никита Ленчиков – 46,70

3. Вадим Кукалев – 46,79

800 м

1. Игорь Ращупкин – 1.50,76

2. Сергей Дубровский – 1.50,88

3. Никита Егоров – 1.51,17

Прыжки с шестом

1-2. Михаил Шмыков – 5,65

1-2. Дмитрий Качанов – 5,65

3. Георгий Горохов – 5,45

Прыжки в длину

1. Артем Чермошанский – 7,89

2. Юрий Ожгибесов – 7,80

3. Артемий Коленченко – 7,80

Ядро

1. Максим Афонин – 20,33

2. Константин Лядусов – 19,49

3. Семен Бородаев – 18,56