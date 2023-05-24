Данил Лысенко: «О международных турнирах я не думаю, хотя где-то в глубине души есть надежда»

Теги чемпионат мира по легкой атлетике сборная России прыжки в высоту Данил Лысенко Легкая атлетика

Российский легкоатлет Данил Лысенко рассказал о надежде выступить на международных стартах.

«На всех главных стартах российского сезона я буду выступать, по остальным будем решать с тренером. О международных турнирах я не думаю, хотя где-то в глубине души есть надежда.

Может, на чемпионат мира допустят, может, это случится попозже. И сейчас я думаю только о тех стартах, на которых точно буду выступать», – заявил серебряный призер ЧМ-2017 по прыжкам в высоту.

Сегодня спортсмен выиграл командный чемпионат России в Сочи с результатом 2,30 м.

«Когда я остаюсь один в секторе, мне прыгается даже спокойнее. Хотя конкуренции сегодня не хватало.

Уверен, что в начале июня все соберутся, в Москве будет заруба настоящая. Думал, что прыгну на 2,32, но особо не загадывал», – добавил он.

Прыгун Лысенко вернулся после бана за выдуманную больницу. В эти 4 года он поработал шофером и доставщиком, а теперь – побеждает!

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2 комментария

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Danila BGR
Подставил страну, федерацию. Ещё о международных стартах грезит. Мошенник.
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