Бывшие топ-менеджеры ADK Holdings приговорены к условным срокам по коррупционному делу Олимпиады-2020 в Токио

Теги происшествия Токио-2020 Харуюки Такахаси Легкая атлетика

Еще два человека осуждены по коррупционному делу, связанному с Олимпиадой-2020 в Токио.

Об этом сообщает NHK.

Окружной суд Токио признал бывших топ-менеджеров японского рекламного агентства ADK Holdings Хисамацу Сигэхару и Таду Тосиаки виновными в даче взятки на сумму около 14 миллионов иен (100 тысяч долларов) экс-члену оргкомитета Токио-2020 Харуюки Такахаси. Цель – получение спонсорских контрактов Олимпиады.

Оба бизнесмена приговорены к условным срокам: Сигэхару на полтора года, Тосиаки – на один год.

В отношении самого Такахаси и еще 14 человек – в том числе экс-президента ADK Holdings Уэно Синити – судебный процесс по делу о коррупции еще продолжается.

Ранее стал известен приговор бывшим топ-менеджерам другой японской компании – AOKI Holdings. Они также получили условные сроки (от 1 до 2,5 лет).

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий