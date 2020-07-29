МОК предоставил World Athletics займ на 7,5 млн долларов. Ассоциация вышла из убытков благодаря выплатам штрафов от России

Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) займ в размере 7,5 млн долларов.

Два года подряд World Athletics демонстрировала значительные убытки – 27,6 млн долларов в 2018-м и 17,4 млн в 2019-м. Но, согласно отчетности за 2020 год, World Athletics добилась чистой прибыли в 2,1 млн – благодаря сокращению расходов, а также выплатам от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которые составили около 15% годового дохода World Athletics.

«В марте 2020 года ВФЛА признала, что ее высшее руководство нарушило антидопинговые правила – в соучастии и сокрытии информации о местонахождении прыгуна в высоту Данила Лысенко.

В результате против ВФЛА был введен пакет санкций, включая штраф в 10 млн долларов, из которых 5 млн должны были быть выплачены к 1 июля 2020 года. Еще 1,31 млн составили издержки», – завили в World Athletics.

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