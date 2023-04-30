Мэр Лос-Анджелеса хочет потратить 1,3 млрд долларов на решение проблемы бездомности в городе перед Олимпиадой-2028

Теги Лос-Анджелес-2028 деньги Джо Байден Легкая атлетика

В Лос-Анджелесе потратят $1,3 млрд на решение проблемы бездомности перед Играми-2028.

О таком намерении сообщила мэр города Карен Басс.

Эта сумма составит 10 процентов от общего бюджета летней Олимпиады (13 млрд долларов).

«Мы пытаемся заложить основу и подготовить почву для того, что, я надеюсь, будет очень значительным сокращением бездомности, особенно уличной», — сказала Басс.

Предложение должно быть одобрено городским советом Лос-Анджелеса до 31 мая.

Басс отметила, что обсуждала с президентом США Джо Байденом предложение найти приют для примерно 40 000 бездомных в городе.

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1 комментарий

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Workaholic
Дома строить начнут?
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