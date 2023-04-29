Правительство РФ выделило 350 млн рублей на развитие и популяризацию волейбола.

«На развитие и популяризацию российского волейбола правительство выделило 350 млн рублей

За счет субсидии, которая будет предоставлена Всероссийской федерации волейбола, планируется:

🏐Провести в разных регионах спортивные мероприятия, посвященные памятной дате: фестивали, ретроматчи, детско-юношеские соревнования.

📺Улучшить сервис видеотрансляций.

💻Создать интернет-портал об истории отечественного волейбола.

📹Организовать съемки обучающих видеопрограмм.

Днем рождения российского волейбола принято считать 28 июля 1923 года. В этот день в Москве на Мясницкой улице прошел первый официальный матч между командами Высших художественно-технических мастерских и Государственного техникума кинематографии.

❗️Обеспечить финансирование мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия отечественного волейбола правительству поручил президент России», – сообщили в правительстве.