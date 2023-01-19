Усэйн Болт лишился 12 млн долларов в результате банковского мошенничества

Теги Бег происшествия Усэйн Болт сборная Ямайки деньги Легкая атлетика

Усэйн Болт лишился 12 миллионов долларов в результате банковского мошенничества. 

Деньги пропали со счета восьмикратного олимпийского чемпиона в ямайской инвестиционной компании Stocks and Securities Limited (SSL).

По словам адвоката Болта Линтона Гордона, от накоплений бывшего спортсмена на счету осталось около 12 000 долларов. 

Ямайская комиссия по финансовым операциям уже назначила нового временного управляющего в SSL.  

Болт намерен подать иск в Верховный суд в Кингстоне, если в течение восьми дней деньги не будут возвращены. 

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25 комментариев

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Manowar66
как же яйца по разным корзинам?
видать надо всем на одни грабли наступить чтобы поумнеть, только он кроме бега ничего не умеет. тяжело чуваку
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demonstator
Вот так по собственной глупости потерять деньги нажитые кровью и потом...
Так и хочется подойти и подзатыльник дать.

Нет чтоб ферму открыть, вино выпускать, кофе, кроссовки - всем хочется инвестировать и мечтать, что лёжа на диване проценты потекут
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Iuasamotu
Раньше гонялся за рекордами, а теперь за лёгкими деньгами
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-1
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Килька Килька
Усэйн Веллесливович Болт? Здравствуйте, я из службы безопасности вашего банка . На вашем счету замечена подозрительная активность, чтобы сберечь ваши финансы, скажите данные вашей карты и код из смс..
+2
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+2
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BuTaJIbKa
Ему звонили о подозрительной транзакции, но он гордо сказал "Вечер в хату" и повесил трубку
+2
0
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СержМиранэн
придется возобновлять карьеру спринтера.
+1
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noqz1488@gmail.com
Ямайская инвестиционная компания - уже звучит опасно.
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VNK
"Операторы Сбера" и до Ямайки дозвонились...
+1
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denbodrov
Ответ Stivi M.D.
😂😂😂 Из какой это серии Саус Парка?
South Park - S13E03. Margaritaville
+7
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HellLight
Сразу подумал, что может ему позвонили и он сам предоставил мошенникам данные своей карты.
0
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Василий Иванов
Ответ tnec
Из службы безопасности ВТБ позвонили?
Или письмо от нигерийского адвоката)
+3
0
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mold-cel
от судьбы не убежишь
+1
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alex.12
Ответ Назар Игорь
"Ямайка, Ямайка.... " Нашёл куда деньги вкладывать, чудак. . Самый высокий уровень преступности в регионе Латинской и Южной Америки.
Ямайка не относится ни к латинской, ни к южной америке
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Stivi M.D.
Ответ denbodrov
Иии.... их нет (с)
😂😂😂
Из какой это серии Саус Парка?
+4
-4
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Veld
SSL скомпрометировали
+1
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Русский уравнитель
Ну стал таким как почти все население, нечего страшного не случилось!
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-1
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tnec
Из службы безопасности ВТБ позвонили?
+6
0
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Diego Zidan
Достаточно скинуться по 1 центу всем, кто смотрел тот финал с 9,58 и всё с лихвой вернется королю спринта
+1
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carmelo hot sause
Ответ Назар Игорь
"Ямайка, Ямайка.... " Нашёл куда деньги вкладывать, чудак. . Самый высокий уровень преступности в регионе Латинской и Южной Америки.
Извиняюсь за душность, но Ямайка только шестая в этом регионе.
А в целом понятно, почему у Болта там находились средства. Он часто говорит, что хочет развивать бизнес, инфраструктуру и культуру своей страны
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Евгений Холудинцев
Ответ Назар Игорь
"Ямайка, Ямайка.... " Нашёл куда деньги вкладывать, чудак. . Самый высокий уровень преступности в регионе Латинской и Южной Америки.
Больше чем в Бразилии?
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mj23.net
Лучше развод по телефону, чем такое)))
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Вадим flanec
Это всё колдуны и шаманы ямайские. Магия вуду)))
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SALMON
Жуть. Все что нажито непосильным трудом.
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0
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denbodrov
Иии.... их нет (с)
+13
-1
+12
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Назар Игорь
"Ямайка, Ямайка.... "
Нашёл куда деньги вкладывать, чудак.
.
Самый высокий уровень преступности в регионе Латинской и Южной Америки.
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