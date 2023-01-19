Усэйн Болт лишился 12 млн долларов в результате банковского мошенничества
Усэйн Болт лишился 12 миллионов долларов в результате банковского мошенничества.
Деньги пропали со счета восьмикратного олимпийского чемпиона в ямайской инвестиционной компании Stocks and Securities Limited (SSL).
По словам адвоката Болта Линтона Гордона, от накоплений бывшего спортсмена на счету осталось около 12 000 долларов.
Ямайская комиссия по финансовым операциям уже назначила нового временного управляющего в SSL.
Болт намерен подать иск в Верховный суд в Кингстоне, если в течение восьми дней деньги не будут возвращены.
видать надо всем на одни грабли наступить чтобы поумнеть, только он кроме бега ничего не умеет. тяжело чуваку
Так и хочется подойти и подзатыльник дать.
Нет чтоб ферму открыть, вино выпускать, кофе, кроссовки - всем хочется инвестировать и мечтать, что лёжа на диване проценты потекут
Из какой это серии Саус Парка?
А в целом понятно, почему у Болта там находились средства. Он часто говорит, что хочет развивать бизнес, инфраструктуру и культуру своей страны
Нашёл куда деньги вкладывать, чудак.
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Самый высокий уровень преступности в регионе Латинской и Южной Америки.