Томас Бах: «Каждого нейтрального спортсмена из России и Беларуси мы будем отдельно проверять на то, выполнили ли они антидопинговые условия»

Теги допинг МОК Олимпийская сборная России WADA Томас Бах олимпийская сборная Беларуси ITA Легкая атлетика

Томас Бах заявил, что спортсмены из России и Беларуси будут отдельно проверяться на соблюдение антидопинговых условий для допуска к соревнованиям.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Конечно, нас беспокоит допинговый вопрос, мы постоянно обсуждаем его.

Как мы прописали в рекомендациях, любые нейтральные спортсмены из России и Беларуси должны выполнять необходимые антидопинговые условия, которые установлены их федерацией.

Для каждого такого спортсмена мы будем отдельно проверять, выполнили ли они их. Нам не будет достаточно общей статистики по количеству тестов.

Также добавлю, что международные федерации работают с ITA и WADA, у них есть вся необходимая информация для принятия решений.

МОК таких решений принимать не может, поскольку у нас даже нет такой информации, кого и сколько тестируют. Она есть у национальных антидопинговых агентств, ITA и WADA», – отметил Бах.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

«Позорный день для МОК». Угадайте, кто это сказал – российский чиновник или европеец?

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40 комментариев

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Олег Ковальчук
Ответ Алекс Я
Расскажи это про Йохауг,Сундбю или Коулмена,которые продолжают выступать.а вот среди наших спортсменов таких нет.
они знают
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dimitrii36
Ответ Vadim Bondaruk
мяч на стороне владелцев русских денег, отказаться от спонсорства вот и все
да ладно, ну с нашими владельцами все понятно, не из своего кармана, та то сторона, одной рукой русские деньги берет, ентой же рукой флаг и гимн запрещает, парадокс
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Vadim Bondaruk
Ответ dimitrii36
и не поймёшь, МОК и федерации не отказались от русских денег, ибо всё в ентом бренном мире имеет цену
мяч на стороне владелцев русских денег, отказаться от спонсорства вот и все
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Алекс Я
Ответ Олег Ковальчук
потому что бывшие наркоманы проходят усиленный контроль на предмет рецидива
Расскажи это про Йохауг,Сундбю или Коулмена,которые продолжают выступать.а вот среди наших спортсменов таких нет.
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Погладь быка
Ответ Yan D
А зачем вообще ехать в опасную недружественную страну?🤔 в Сызрани так всё мило, по-домашнему!
И в Саранске благодать. Ни дать, ни взять.
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dimitrii36
Ответ Vadim Bondaruk
Не понюмаю хейта в комментах, зачем русским православным спортсменам соревноваться с этими трансгендерами и лгбтшниками, так что отстранению нужно радоваться.
и не поймёшь, МОК и федерации не отказались от русских денег, ибо всё в ентом бренном мире имеет цену
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Погладь быка
Ответ Russ Ivan
2,5 калеки, а не сборная...
Не верите в силищу Касаткиной что ли?
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Олег Ковальчук
Ответ Russ Ivan
Не будет никаких нейтральных спортсменов из России и Белоруссии, себя на яйца-глист проверяй, весь дерьмом изошёлся...
ну не будет и не будет. Че бубнить то
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Олег Ковальчук
Ответ Алекс Я
Бан за допинг закончился в декабре.почему соответствие ВАДА будут проверять только наших?на каком основании?
потому что бывшие наркоманы проходят усиленный контроль на предмет рецидива
0
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Vadim Bondaruk
Не понюмаю хейта в комментах, зачем русским православным спортсменам соревноваться с этими трансгендерами и лгбтшниками, так что отстранению нужно радоваться.
+1
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Жанна Калгина
Ответ Dinamik1
Короче вилы полные.Когда они нас отстранили в прошлом году было лучше чем сейчас когда допустили.
Так это и сделано для того,чтобы сами отказались
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Жанна Калгина
Попадание на соревнование похоже на шоу "остаться в живых".И последнее испытание будет ответ на вопрос-"Чей Крым?"
+2
-1
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Verhovn
Ответ dimitrii36
телефонные откровения шрека и ахметова слышал, не всё так однозначно, мы в очередной раз нагнемся под изменчивый мир, не в первой идти через все круги ада, все те, кто сбежали, вернутся, а мы оных примем, ибо кормовая база в России бездонна, только не для народа, обычного народа, к юзерам sports не имеющего никакого отношения
+
0
-1
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Verhovn
Ответ Yan D
А зачем вообще ехать в опасную недружественную страну?🤔 в Сызрани так всё мило, по-домашнему!
Сарказм тут неуместен.
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Strepto
Совсем с катушек спрыгнул
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Кокич
— А каждого спортсмена из США тоже?
— Пожалуйста, следующий вопрос.
+5
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Russ Ivan
Ответ Marky777
Смешно. Конечно, будут. Например, теннисисты.
2,5 калеки, а не сборная...
+6
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Yan D
Ответ Verhovn
Черепа измерить не забудьте, и ДНК тест взять. Думаю, мало будет желающих поехать.
А зачем вообще ехать в опасную недружественную страну?🤔 в Сызрани так всё мило, по-домашнему!
0
-4
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sidorov-an@mail.ru
Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем российскому атлету попасть на Олимпиаду
+2
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Олег Кузнецов
По сути вопрос встанет ребром- спортсмены за СВО или нет....Степанова уже высказалась, она горда поддережать президента. По крайнем мере так ее бойфренд из Раши тудей в ее аккаунте написал.
+1
-2
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Афанасия
То есть спортсменам из других стран можно хоть обколоться? Вообще-то антидопинговые требования должны быть едиными для всех
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dimitrii36
Ответ Verhovn
Комментарий удален модератором
телефонные откровения шрека и ахметова слышал, не всё так однозначно, мы в очередной раз нагнемся под изменчивый мир, не в первой идти через все круги ада, все те, кто сбежали, вернутся, а мы оных примем, ибо кормовая база в России бездонна, только не для народа, обычного народа, к юзерам sports не имеющего никакого отношения
+3
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alexnew
А до этого не проверяли что ли? :) Что значит отдельно?
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Verhovn
Ответ dimitrii36
а что там с финансовыми отчислениями в МОК и федерации, походу идут в полном объёме, так же, как и ресурсы через Украину
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Dinamik1
Короче вилы полные.Когда они нас отстранили в прошлом году было лучше чем сейчас когда допустили.
+3
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