Томас Бах: «Каждого нейтрального спортсмена из России и Беларуси мы будем отдельно проверять на то, выполнили ли они антидопинговые условия»

заявил, что спортсмены из России и Беларуси будут отдельно проверяться на соблюдение антидопинговых условий для допуска к соревнованиям.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Конечно, нас беспокоит допинговый вопрос, мы постоянно обсуждаем его.

Как мы прописали в рекомендациях, любые нейтральные спортсмены из России и Беларуси должны выполнять необходимые антидопинговые условия, которые установлены их федерацией.

Для каждого такого спортсмена мы будем отдельно проверять, выполнили ли они их. Нам не будет достаточно общей статистики по количеству тестов.

Также добавлю, что международные федерации работают с ITA и WADA, у них есть вся необходимая информация для принятия решений.

МОК таких решений принимать не может, поскольку у нас даже нет такой информации, кого и сколько тестируют. Она есть у национальных антидопинговых агентств, и », – отметил Бах.

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