В МОК не обсуждали статус Исинбаевой и Позднякова в свете новых рекомендаций о допуске россиян

В МОК заявили, что не обсуждали статус и в свете рекомендаций о допуске россиян к международным соревнованиям.

Об этом сообщает со ссылкой на официального представителя МОК Марка Адамса.

«Мы не обсуждали этот момент. Что касается вопроса принадлежности спортсменов военным структурам, то, как вы могли видеть в нашем заявлении о рекомендациях, мы предложили федерациям создать независимые комиссии, которые бы рассмотрели вопросы допуска.

Что касается упомянутых вами людей, то мы этот вопрос не обсуждали», — заявил Адамс.

Поздняков – глава Олимпийского комитета России, во время спортивной карьеры он представлял ЦСКА. Имеет воинское звание подполковник.

Исинбаева – член МОК. Имеет звание майор.