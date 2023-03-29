В МОК не обсуждали статус Исинбаевой и Позднякова в свете новых рекомендаций о допуске россиян

Теги Елена Исинбаева МОК Станислав Поздняков ОКР ТАСС Легкая атлетика

В МОК заявили, что не обсуждали статус Елены Исинбаевой и Станислава Позднякова в свете рекомендаций о допуске россиян к международным соревнованиям. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МОК Марка Адамса. 

«Мы не обсуждали этот момент. Что касается вопроса принадлежности спортсменов военным структурам, то, как вы могли видеть в нашем заявлении о рекомендациях, мы предложили федерациям создать независимые комиссии, которые бы рассмотрели вопросы допуска.

Что касается упомянутых вами людей, то мы этот вопрос не обсуждали», — заявил Адамс. 

Поздняков – глава Олимпийского комитета России, во время спортивной карьеры он представлял ЦСКА. Имеет воинское звание подполковник.

Исинбаева – член МОК. Имеет звание майор.

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1 комментарий

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encaro_one
Исинбаева что сейчас в России не появляется, может быть лишь майором в запасе, а это по-баховски "не имеет контракт с армией"
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