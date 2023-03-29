НОК Беларуси: «Ограничения МОК в части запрета на использование государственной символики и принадлежности к силовым ведомствам носят дискриминационный характер»

Теги МОК НОК Беларуси Легкая атлетика

В Олимпийском комитете Беларуси отреагировали на критерии МОК по допуску россиян и белорусов к международным соревнованиям.  

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев. Однако это не касается представителей силовых и военных ведомств, а также командных видов.

«Мы выражаем несогласие с представленными рекомендациями МОК об участии белорусских и российских спортсменов в международных соревнованиях.

Необоснованные ограничения в части запрета на использование государственной символики, выступления в командных соревнованиях, принадлежности к силовым ведомствам носят откровенно дискриминационный характер», – говорится в заявлении НОК Беларуси

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6 комментариев

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encaro_one
Ответ DHermes
Белорусы как под этот замес попали?
По пункту 3f
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression.shtml
действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;
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encaro_one
Где сейчас у Белоруссии сильные спортсмены: биатлон (все КГБ, Динамо), прыжки на батуте (тут наверно космические войска), и Недосеков, прыжки в высоту, тот тоже из КГБ (Динамо) даже сбежавшую бегунью в Токио гнобил публично.
А, забыл двух лукашисток в теннисе, живущих в США, те да, попадут везде.
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Viks
Ну, и ...?
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Iuasamotu
Ответ DHermes
Белорусы как под этот замес попали?
Нарушили договор с Украиной о пограничном контроле и пропуске граждан и транспортных средств через границу
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aliakseishylovich@icloud.com
Как утомили комментарии этих клоунов. Устраивайте спартакиады и не нойте
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DHermes
Белорусы как под этот замес попали?
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