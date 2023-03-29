НОК Беларуси: «Ограничения МОК в части запрета на использование государственной символики и принадлежности к силовым ведомствам носят дискриминационный характер»

В Олимпийском комитете Беларуси отреагировали на критерии МОК по допуску россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Ранее Международный олимпийский комитет ( ) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев. Однако это не касается представителей силовых и военных ведомств, а также командных видов.

«Мы выражаем несогласие с представленными рекомендациями МОК об участии белорусских и российских спортсменов в международных соревнованиях.

Необоснованные ограничения в части запрета на использование государственной символики, выступления в командных соревнованиях, принадлежности к силовым ведомствам носят откровенно дискриминационный характер», – говорится в заявлении .

7 критически важных вопросов к МОК по допуску России