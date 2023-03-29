НОК Беларуси: «Ограничения МОК в части запрета на использование государственной символики и принадлежности к силовым ведомствам носят дискриминационный характер»
В Олимпийском комитете Беларуси отреагировали на критерии МОК по допуску россиян и белорусов к международным соревнованиям.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев. Однако это не касается представителей силовых и военных ведомств, а также командных видов.
«Мы выражаем несогласие с представленными рекомендациями МОК об участии белорусских и российских спортсменов в международных соревнованиях.
Необоснованные ограничения в части запрета на использование государственной символики, выступления в командных соревнованиях, принадлежности к силовым ведомствам носят откровенно дискриминационный характер», – говорится в заявлении НОК Беларуси.
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression.shtml
действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;
А, забыл двух лукашисток в теннисе, живущих в США, те да, попадут везде.