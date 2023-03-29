Роман Терюшков: «МОК – иностранный агент, а все нейтральные спортсмены – предатели нашей Родины»

Теги МОК Олимпийская сборная России Государственная дума Политика Роман Терюшков Биатлон

Роман Терюшков высказался о рекомендациях МОК по допуску россиян к международным соревнованиям. 

«МОК верен курсу своих хозяев – стран коллективного Запада, и окончательно встал на путь отмены России. Спортсменам России и Беларуси предписано отказаться от своих стран и предложено стать по сути беженцами. Расходы по смене гражданства и места жительства возьмет на себя МОК.

По задумке наших недругов пример нейтральных спортсменов, видимо, должен послужить стимулом для массового спортивного бегства. Однако, как всегда – просчет.

Все российские граждане понимают, что МОК – иностранный агент, недружественная организация для России, а все нейтральные спортсмены – предатели нашей Родины», – сказал депутат Госдумы РФ. 

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59%
Роман Терюшков

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98 комментариев

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Иван Алейников
Ответ a2wai
Такие как Терюшков как раз главные предатели. Потому что если власть сменится, они своим шершавым языком будут полировать пятую точку новой.
Или политические проститутки
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Ali
А Медведеву и Хасанова что делать? Спросите у него
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Иван Алейников
Ответ a2wai
Такие как Терюшков как раз главные предатели. Потому что если власть сменится, они своим шершавым языком будут полировать пятую точку новой.
Конъюнктура высшей степени
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Глеб Саратов
Ответ Arty K.
Гильотину пусть пропишут, два раза в день
и вазэктомин, чтоб не размножалось
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Владислав Чаплыгин
Вообще всё грустно. Потому что учили в Советское время, что Олимпийские движение вне политики. Даже не смотря на Олимпиады 1980:1984гг
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BearS
Ответ Hardy
🤣🤣🤣🤡🤡🤡
Странно, что он не добавил - РАССТРЭЛЯТЬ! (С) Сталин
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Arty K.
Ответ Ali
У него болезнь -умалишин, ему надо вводит три капля магадин и таблетки -лесоповалин. Сто процентно изолировать чтобы́ не заразил других
Гильотину пусть пропишут, два раза в день
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Ali
Ответ Arty K.
Лечить кто-нибудь его будет, нет?!
У него болезнь -умалишин, ему надо вводит три капля магадин и таблетки -лесоповалин. Сто процентно изолировать чтобы́ не заразил других
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Verhovn
Ответ lock0000
Ты это к чему сказал? Причем тут вообще коммунизм? Какой-то бессвязный поток мыслей.
Для тебя лично разжевать? Толку-то, если ты не смог смысл уловить))
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петрович сектор1
Красиво этот балабол за всех россиян подписался)
Верной дорогой идёте.
+1
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Vidic5
МОК иностранный агент )))) ну логично, чО, он же получает финансирование из-за рубежа )))
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Alealeale
Это родина предатель спортсменов
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encaro_one
Срывайте ордена и медали с предателей 2018, 2021 и 2022 года.
+1
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ПавелАвер
все НХЛовцы наши там тоже иностранные агенты. У представителей российской власти уже откровенная паранойя
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lock0000
Ответ Verhovn
Всё в сравнении познаëтя. Кому-то хорошо - кому-то плохо. Хвалëная демократия во всей красе. Это не коммунизм.
Ты это к чему сказал? Причем тут вообще коммунизм? Какой-то бессвязный поток мыслей.
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Verhovn
Ответ lock0000
Я, как российский гражданин, считаю, что терюшков и госдура предатели России. На мок мне фиолетово. Не он довел страну до такого, а терюшковы, свищевы и проч.
Всё в сравнении познаëтя. Кому-то хорошо - кому-то плохо. Хвалëная демократия во всей красе. Это не коммунизм.
0
-4
-4
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Алексей Родин
люди , кто - нибудь , дайте ему барбитуры , пускай он уже успокоится !!!
+1
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La Gushka
Вместе с Бахом - два сапога пара в смысле демагогии...
0
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Олег Васильев
Что вообще он несёт?
+3
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robibo
Мне кажется, это депутаты у нас иностранные агенты.
+4
0
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Ursu Evghenii
Ответ melmi
В детском саду обиженный ребенок плачя и всхлипывая так же говорит Несвязно, неразборчиво и непонятно
Ну ребёнка можно понять - он учится, развивается..
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Verhovn
Комментарий скрыт
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-12
-12
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Anastasia1990_
Не много на себя берете, определяя кто предатель, а кто нет?
+3
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vatto
...ты не дай им опять закатать рукава....история нас не учит...
+2
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Viks
Нейтральные спортсмены выступали на последних олимпиадах, обласканы властью и награждены Путиным орденами... Терюшков обозвал их всех предателями... Терюшкова посадят. Но правильнее было бы в дурку.
+3
-1
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