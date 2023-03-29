Роман Терюшков: «МОК – иностранный агент, а все нейтральные спортсмены – предатели нашей Родины»

высказался о рекомендациях МОК по допуску россиян к международным соревнованиям.

« верен курсу своих хозяев – стран коллективного Запада, и окончательно встал на путь отмены России. Спортсменам России и Беларуси предписано отказаться от своих стран и предложено стать по сути беженцами. Расходы по смене гражданства и места жительства возьмет на себя МОК.

По задумке наших недругов пример нейтральных спортсменов, видимо, должен послужить стимулом для массового спортивного бегства. Однако, как всегда – просчет.

Все российские граждане понимают, что МОК – иностранный агент, недружественная организация для России, а все нейтральные спортсмены – предатели нашей Родины», – сказал депутат Госдумы РФ.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

«Это фарс и нарушение прав человека». Официальный ответ нашего спорта на условия МОК