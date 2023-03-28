Спецдокладчик ООН: «Не думаю, что имеет смысл отстранять всех российских солдат и военных от Олимпиады-2024. Это дискриминация»

В ООН выступили за допуск российских военных к Олимпиаде-2024 в .

Об этом сообщила специальный докладчик в области культурных прав Александра Ксантаки.

«Я не думаю, что имеет смысл отстранять всех российских солдат и всех российских военных. Это дискриминация, потому что было много других спортсменов из других стран, которые участвовали в активных боевых действиях, и их никогда не отстраняли.

Однако каждый спортсмен должен быть отстранен, если он будет признан виновным в зверствах, серьезных нарушениях прав человека во время боевых действий, включая преступления против человечности и геноцид.

А также могут быть отстранены те спортсмены, которые будут признаны виновными в пропаганде боевых действий, но в индивидуальном порядке», – сказала Ксантаки.