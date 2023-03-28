Спецдокладчик ООН: «Не думаю, что имеет смысл отстранять всех российских солдат и военных от Олимпиады-2024. Это дискриминация»

Теги Олимпийская сборная России ООН Париж-2024 Легкая атлетика

В ООН выступили за допуск российских военных к Олимпиаде-2024 в Париже.

Об этом сообщила специальный докладчик ООН в области культурных прав Александра Ксантаки.

«Я не думаю, что имеет смысл отстранять всех российских солдат и всех российских военных. Это дискриминация, потому что было много других спортсменов из других стран, которые участвовали в активных боевых действиях, и их никогда не отстраняли.

Однако каждый спортсмен должен быть отстранен, если он будет признан виновным в зверствах, серьезных нарушениях прав человека во время боевых действий, включая преступления против человечности и геноцид.

А также могут быть отстранены те спортсмены, которые будут признаны виновными в пропаганде боевых действий, но в индивидуальном порядке», – сказала Ксантаки.

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20 комментариев

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Мишаня Кашников
он имел ввиду военнообязанных спортсменов, много спортсменов имеют звания и не только у нас а стране, и если этот спортсмен яйки канцелярским ножом не чикал то ему зелёный свет в Париж, я так понял 🤔
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RUS>
Если кого-либо из спортсменов не допустят , то и остальные не должны ехать. очевидно, что цель Запада - расколоть нашу команду изнутри чтобы спортсмены выступили за отставку Путина
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Alexandr Tarakanoff
Кто-то тут явно поплыл. Или оратор, или переводчик. Скорее второе, но не уверен. Оригинал бы чекнуть. Но звучит дико, хоть и понятно, что речь про спортсменов, которые выступают за военные организации и имеют звания или действующие должности, или офицеры запаса.
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Александр Романов
Мне кажется это тайный агент спортса , ему текст лично главный редактор писал
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гилберт
Это что то новенькое.
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VintDV
Ответ В Иванов
Чё за дичь? Каких ещё военных? Вы там и для новостных и для спортивных сайтов текста пишите?
Лыжники например. Большунов. Непряева.
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Pikachu Pikachu
Ответ В Иванов
Ну давайте каждый высер жирной тётки из оон будем здесь постить, а может это скорее про политику чем про спорт?
Нет, это как раз про спорт. Про допуск спортсменов, являющихся военнослужащими, к ОИ
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Viks
Кто это чудо и какое отношение оно имеет к спорту и к полномочиям МОК ?
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melmi
А можно ссылку нормальную на первоисточник?
Ссылка выбрасывает снова на Спортс
Или ссылка не та или источник фейк
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В Иванов
Ответ Pikachu Pikachu
Не хочу расстраивать, но очень многие спортсмены являются военными. Так что прекрасно понятно, что имеется в виду
Ну давайте каждый высер жирной тётки из оон будем здесь постить, а может это скорее про политику чем про спорт?
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Old Partisan
Ответ В Иванов
Чё за дичь? Каких ещё военных? Вы там и для новостных и для спортивных сайтов текста пишите?
Наверное, речь шла о том, что, например, биатлонисты являются военнообязанными. Но написано через жопу, согласен
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Pikachu Pikachu
Ответ В Иванов
Чё за дичь? Каких ещё военных? Вы там и для новостных и для спортивных сайтов текста пишите?
Не хочу расстраивать, но очень многие спортсмены являются военными. Так что прекрасно понятно, что имеется в виду
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fbd
Хочу быть специальным докладчиком ООН в области культурных прав. Что это значит непонятно, но я бы этим перед девушками выпендривался.
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Назар Игорь
Следуя этой логике ни одного японца не должно быть на ОИ за миллионы убитых китайцев, ни одного американца за сожженных заживо напалмом вьетнамцев, о немцах и говорить нечего.
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Джавид Гасанов
Отстраняйте только тех, кто в рядах Вагнера 🙂
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expertmer2020
Это жесть!
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BeastI666I
спец доклад, спец докладчика из спец службы :-) не нужно говорить из какой страны. да?
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BeastI666I
ааа мои глаза! дайте мне миксер...
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melmi
Что я сейчас прочитал ?
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В Иванов
Чё за дичь? Каких ещё военных? Вы там и для новостных и для спортивных сайтов текста пишите?
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