Спецдокладчик ООН: «Не думаю, что имеет смысл отстранять всех российских солдат и военных от Олимпиады-2024. Это дискриминация»
В ООН выступили за допуск российских военных к Олимпиаде-2024 в Париже.
Об этом сообщила специальный докладчик ООН в области культурных прав Александра Ксантаки.
«Я не думаю, что имеет смысл отстранять всех российских солдат и всех российских военных. Это дискриминация, потому что было много других спортсменов из других стран, которые участвовали в активных боевых действиях, и их никогда не отстраняли.
Однако каждый спортсмен должен быть отстранен, если он будет признан виновным в зверствах, серьезных нарушениях прав человека во время боевых действий, включая преступления против человечности и геноцид.
А также могут быть отстранены те спортсмены, которые будут признаны виновными в пропаганде боевых действий, но в индивидуальном порядке», – сказала Ксантаки.
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