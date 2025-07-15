Депутат Свищев: «Заявление организаторов Вильнюсского марафона – полный бред, я вообще в шоке. Похоже, они там что-то курят, мухоморы едят»

Депутат Свищев назвал бредом заявление организаторов Вильнюсского марафона.

Согласно регламенту марафона, который пройдет 14 сентября, российские и белорусские участники не будут признаны победителями, даже если придут к финишу первыми.

«Заявление организаторов Вильнюсского марафона – это полный бред, я вообще в шоке. Похоже, что они там что-то курят, мухоморы едят. Явно принимают какие-то запрещенные психотропные препараты.

Ведь никто в здравом уме не придумает такое условие спортсмену: ты приезжай к нам, участвуй, если займешь первое место, мы тебе не дадим медаль. Раньше в анекдотах шутили над эстонскими соседями. Литовцы хотят переплюнуть их.

Российским и белорусским спортсменам точно не нужно ехать на Вильнюсский марафон. Помимо того, что не признают их результаты, еще и заставляют подписывать неприемлемые декларации. Нужно проигнорировать этот турнир.

Огромное количество других марафонов проходит по всему миру, где ты реально получишь медаль, призовые без всяких притеснений и унижений», – сказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев .