Новозеландский бегун Робертсон дисквалифицирован на 8 лет за ЭПО и подделку справок. Он заявил, что вещество попало в организм из-за лечения от ковида

Новозеландский легкоатлет Зейн Робертсон получил 8-летний бан за ЭПО и подделку документов.

Об этом сообщил Спортивный трибунал Новой Зеландии. Робертсон был уличен в нарушении антидопинговых правил – использовании эритропоэтина (ЭПО), а также фальсификации процесса допинг-контроля.

20 сентября 2022 года Робертсон сдал положительный допинг-тест на соревнованиях Great Manchester Run. Впоследствии он заявил, что ЭПО попал в его организм в одном из кенийских медучреждений, где спортсмен якобы лечился от ковида.

Новозеландец утверждал, что просил врача не применять запрещенное вещество. Но это якобы сделал второй доктор, которого Робертсон принял за первого – поэтому не повторил просьбу.

Антидопинговая служба Новой Зеландии (Drug Free Sport New Zealand) со ссылкой на экспертное заключение заявила о неправдоподобности такого лечения и, более того, пришла к выводу, что предоставленные Робертсоном документы и справки были сфальсифицированы.

Робертсону 33 года, он специализируется в стайерском беге. Он является бронзовым призером Игр Содружества-2014 на дистанции 5000 м, а также выступал на Олимпийских играх Рио-2016 (12-е место на дистанции 10 000 м) и Токио-2020 (36-е в марафоне).