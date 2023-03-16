Серебряный призер Токио-2020 американка Сондерс дисквалифицирована за пропуск трех допинг-тестов

Теги допинг толкание ядра сборная США жен дисквалификации Рэйвен Сондерс Легкая атлетика

Американская толкательница ядра Рэйвен Сондерс дисквалифицирована на 18 месяцев.

Причина дисквалификации – пропуск трех допинг-тестов.

На Олимпийских играх в Токио спортсменка завоевала серебро в толкании ядра. Во время церемонии награждения она показала жест, сложив руки крестом над головой.

Сондерс объяснила это солидарностью с движением ЛГБТ, однако правила Олимпиады запрещают любые демонстрации на пьедестале.

МОК начал расследование инцидента, однако позже приостановил дело из-за смерти матери легкоатлетки.

На Играх-2020 спортсменка выступала в масках Джокера и Халка в поддержку людей с психическими расстройствами. 

В прошлом году Сондерс заняла четвертое место на национальных соревнованиях в США и не прошла отбор на чемпионат мира. 

Серебро в толкании ядра – у американки, которая называет себя Халком. Так она борется с психическими расстройствами

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6 комментариев

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Vatikan
Ответ milan_lia
если что - это для всех спортсменов так. В системе АДАМС если два пропуска теста это только галочки, то третий автоматическая дисква. Тут нет никакого не соответствия или "заговора", прочитайте правила. По два пропуска было и у нашего Данилы Лысенко, когда ему добрые люди посоветовали подделать справку.
Ну т.е. можно два раза спокойно пропустить и, очистившись, прийти на третий тест?
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milan_lia
Ответ Vatikan
Два можно было пропустить,а третий уже нельзя?
если что - это для всех спортсменов так. В системе АДАМС если два пропуска теста это только галочки, то третий автоматическая дисква. Тут нет никакого не соответствия или "заговора", прочитайте правила. По два пропуска было и у нашего Данилы Лысенко, когда ему добрые люди посоветовали подделать справку.
0
0
0
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expertmer2020
Её ядро - это солидарностью с движением ЛГБТ.
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Iuasamotu
Яркая карьера
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Кирилл Нечаев
А что случилось?)))
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Vatikan
Два можно было пропустить,а третий уже нельзя?
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-1
-1
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