Серебряный призер Токио-2020 американка Сондерс дисквалифицирована за пропуск трех допинг-тестов

Американская толкательница ядра Рэйвен Сондерс дисквалифицирована на 18 месяцев.

Причина дисквалификации – пропуск трех допинг-тестов.

На Олимпийских играх в Токио спортсменка завоевала серебро в толкании ядра. Во время церемонии награждения она показала жест, сложив руки крестом над головой.

Сондерс объяснила это солидарностью с движением ЛГБТ, однако правила Олимпиады запрещают любые демонстрации на пьедестале.

МОК начал расследование инцидента, однако позже приостановил дело из-за смерти матери легкоатлетки.

На Играх-2020 спортсменка выступала в масках Джокера и Халка в поддержку людей с психическими расстройствами.

В прошлом году Сондерс заняла четвертое место на национальных соревнованиях в США и не прошла отбор на чемпионат мира.

Серебро в толкании ядра – у американки, которая называет себя Халком. Так она борется с психическими расстройствами