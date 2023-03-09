Франция рассмотрит возможность найма сотрудников служб безопасности из других стран для работы на Олимпиаде-2024 в Париже

Теги Паралимпийские игры Париж-2024 коронавирус Амели Удеа-Кастера Легкая атлетика

Франция может нанять сотрудников служб безопасности из других стран для работы на ОИ-2024.

Как сообщила министр спорта Амели Удеа-Кастера, эту возможность сейчас рассматривает французское правительство. Причина – нехватка персонала для предстоящих Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже.

Ежедневно на соревнованиях должны быть задействованы около 22 тысяч сотрудников служб безопасности. Отмечается, что нынешние кадровые проблемы вызваны кризисом после пандемии ковида. 

«Мы будем искать дополнительные силы, возможно, в других франкоязычных странах», – заявила министр.

Ожидается, что для повышения квалификации сотрудников будут предоставлены средства из государственного фонда в размере 13 миллионов евро.

«Правительство решительно готово к тому, чтобы позволить людям с квалификацией в сфере частной охранной деятельности и дальше использовать эту возможность для трудоустройства», – добавила Удеа-Кастера.

Inside the Games также отмечает, что государственный портал занятости Pole emploi.fr объявил набор 3 тысяч человек среди молодежи и студентов для прохождения соответствующей подготовки.

Ранее во французских СМИ появлялась информация о том, что для обеспечения безопасности на Олимпиаде могут быть задействованы военнослужащие.

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10 комментариев

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Lennuci
Ответ Iuasamotu
Французские военнослужащие, более адекватный вариант, ибо приглашённые иностранцы разбегутся по Парижу рассматривать достопримечательности
Или в Англию поплывут через лужу на надувных лодках. После Лондона 2012 там пол Африки осело.
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Футбол, хоккей итд
Франция и безопасность- это из области фантастики. Кого бы они не наняли, на Олимпиаде обязательно будут ЧП.
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Iuasamotu
Французские военнослужащие, более адекватный вариант, ибо приглашённые иностранцы разбегутся по Парижу рассматривать достопримечательности
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Денис Гончаров
Петров и Баширов ваш выход
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Российский пользователь
В чем проблема в видите фан айди, все рассосется
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Curry30
Ответ RealJon
Эти франкоязычных стран наверное из Африки? ))) Понятно, хотят экономит, как еше, не нанять же Бельгийцев и Канадцов
русский язык вышел из чата
+1
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+1
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zrada prada
Арабы будут охранять арабов от арабов (круговорот арабов во Франции)
+7
0
+7
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RealJon
Эти франкоязычных стран наверное из Африки? ))) Понятно, хотят экономит, как еше, не нанять же Бельгийцев и Канадцов
0
-1
-1
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Погладь быка
Только не из России, не из ФСБ и не с фамилиями Петров и Боширов.
+1
-2
-1
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Apol
>Французы
>Организация мероприятий

Мммм, вспоминаю Евро 2016 и финал ЛЧ 2022 - смешнее и не придумаешь
+4
0
+4
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