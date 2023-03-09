Франция рассмотрит возможность найма сотрудников служб безопасности из других стран для работы на Олимпиаде-2024 в Париже
Франция может нанять сотрудников служб безопасности из других стран для работы на ОИ-2024.
Как сообщила министр спорта Амели Удеа-Кастера, эту возможность сейчас рассматривает французское правительство. Причина – нехватка персонала для предстоящих Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже.
Ежедневно на соревнованиях должны быть задействованы около 22 тысяч сотрудников служб безопасности. Отмечается, что нынешние кадровые проблемы вызваны кризисом после пандемии ковида.
«Мы будем искать дополнительные силы, возможно, в других франкоязычных странах», – заявила министр.
Ожидается, что для повышения квалификации сотрудников будут предоставлены средства из государственного фонда в размере 13 миллионов евро.
«Правительство решительно готово к тому, чтобы позволить людям с квалификацией в сфере частной охранной деятельности и дальше использовать эту возможность для трудоустройства», – добавила Удеа-Кастера.
Inside the Games также отмечает, что государственный портал занятости Pole emploi.fr объявил набор 3 тысяч человек среди молодежи и студентов для прохождения соответствующей подготовки.
Ранее во французских СМИ появлялась информация о том, что для обеспечения безопасности на Олимпиаде могут быть задействованы военнослужащие.
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