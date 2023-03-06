Данил Лысенко: «Сейчас ответственно подхожу к заполнению профиля в ADAMS. Жена тоже помогает, напоминает всегда»

Теги сборная России прыжки в высоту Данил Лысенко ТАСС Легкая атлетика

Данил Лысенко сообщил, что сейчас систему ADAMS ему помогает заполнять жена. 

Лысенко возобновил карьеру в 2022 году после четырехлетней дисквалификации.

Его отстранили от соревнований летом 2018-го за пропуск трех допинг-тестов в течение года. Позже он пытался оправдать один из пропусков болезнью, но оказалось, что его медицинская справка – подделка.

«Сейчас я очень ответственно подхожу к заполнению своего профиля в системе ADAMS. Если мое местонахождение меняется, то я сразу указываю это.

Жена мне тоже очень помогает, напоминает всегда. Вдвоем мы занимаемся этим».

Я всем говорю, чтобы не повторяли моих ошибок. Моя дисквалификация должна быть уроком другим спортсменам.

К заполнению ADAMS нужно относиться очень серьезно и ни в коем случае на забивать на это, как когда-то я сделал, к сожалению», – сказал Лысенко. 

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1 комментарий

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<vella>
плохо, что справку подделал,
так бы отделался 2 годами
и в Токио успел бы попасть.
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