Данил Лысенко: «Где-то в глубине души есть надежда на участие в Олимпиаде-2024. Надеюсь, что проблемы решатся и все будет хорошо»

Чемпион мира-2018 в прыжках в высоту в помещении рассказал, что надеется выступить на Олимпийских играх в .

Сегодня Лысенко победил на турнире «Русская зима» с результатом 2,30 м. Также он трижды пытался взять высоту 2,34 м, но безуспешно.

«Где-то в глубине души есть надежда [на участие в Играх]. Но я не знаю, не могу сказать, что уверен. Надеюсь, что проблемы как-то решатся и все будет хорошо.

Я слышал, что в марте будут рассматривать восстановление нашей федерации. Я хочу, чтобы поскорее все это решилось», – сказал Лысенко.

Прыгун Лысенко вернулся после бана за выдуманную больницу. В эти 4 года он поработал шофером и доставщиком, а теперь – побеждает!