Данил Лысенко: «Где-то в глубине души есть надежда на участие в Олимпиаде-2024. Надеюсь, что проблемы решатся и все будет хорошо»
Чемпион мира-2018 в прыжках в высоту в помещении Данил Лысенко рассказал, что надеется выступить на Олимпийских играх в Париже.
Сегодня Лысенко победил на турнире «Русская зима» с результатом 2,30 м. Также он трижды пытался взять высоту 2,34 м, но безуспешно.
«Где-то в глубине души есть надежда [на участие в Играх]. Но я не знаю, не могу сказать, что уверен. Надеюсь, что проблемы как-то решатся и все будет хорошо.
Я слышал, что в марте будут рассматривать восстановление нашей федерации. Я хочу, чтобы поскорее все это решилось», – сказал Лысенко.
Прыгун Лысенко вернулся после бана за выдуманную больницу. В эти 4 года он поработал шофером и доставщиком, а теперь – побеждает!
Комментарии