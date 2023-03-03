Тренер Светлана Абрамова: «За время нашего отстранения выросло поколение спортсменов, которые привыкли ни за что не отвечать. Это потребительство закапывает наш спорт»

Теги сборная России сборная России жен Светлана Абрамова Легкая атлетика

Тренер Светлана Абрамова рассказала о потребительском отношении российских легкоатлетов.

Абрамова выдвинула свою кандидатуру на пост главного тренера сборной России.

– Ситуация в нашей легкой атлетике предельно сложная. Зачем в таких обстоятельствах становиться главным тренером?

– На протяжении последних двух лет я всячески стараюсь быть услышанной. Твержу на всех углах: у нас все не радужно, потенциал команды падает. Полтора года у нее по факту нет руководства, а значит – ни целей, ни задач.

Сейчас, чтобы пересчитать спортсменов, конкурентноспособных на мировой арене, хватит пальцев одной руки. И практически всем им около 30 лет. А за ними – пропасть. К сожалению, за время нашего отстранения выросло поколение спортсменов и тренеров, которые привыкли ни за что не отвечать. Это потребительство, которое закапывает наш вид спорта.

– Что такое потребительство?

– Люди ездят по сборам, выступают на соревнованиях, но не стремятся улучшать результаты. Любого призового места оказывается достаточно, чтобы обеспечить себе неплохую жизнь.

– Как можно с этим бороться?

– Искусственно создавать внутреннюю конкуренцию. Возможно – между дисциплинами, если в каких-то видах не хватает конкурентной среды.

Если спортсмен едет на сборы, он должен понимать, зачем он это делает. А не так, что «надоело дома тренироваться, съезжу-ка я в Новогорск». В моем представлении, каждая группа видов должна иметь собственную программу развития. И если уж они поехали на сборы, то почему не организовать там лекции по физиологии или методологии, провести спортсменам обследование, какие-то мастер-классы?

Трагедия в том, что у нас катастрофически падает количество не только ведущих спортсменов, но и тренеров. Все держится буквально на считаных людях. Умер Александр Синицын – и вот у нас уже нет целой группы метаний...

Даже если мы прямо сейчас спохватимся, начнем работать с тренерским резервом, уйдут годы, прежде чем это принесет плоды. Например, чтобы вырастить хорошего шестовика, нужно не два-три года, а значительно больше.

– Вам сейчас возразят, что во всем виновата изоляция. Какие семинары ни проводи, как выступать, когда нет мотивации? Как приглашать иностранных тренеров, когда к нам никто не поедет?

– Это неправда, потому что в 2018 и 2019 годах мы уже были в изоляции, но французские тренеры без проблем к нам приехали. Изоляция – это запрет на участие в международных соревнованиях, но не запрет на общение и обмен знаниями и опытом.

Мы сами себя изолировали, мы сами не идем на контакт с миром. А мир в это время растет, посмотрите на прогресс результатов. В некоторых дисциплинах он космический, причем не только у лидеров, но и у середняков. Мы же начинаем проседать даже в технических видах, где раньше могли конкурировать, – сказала Абрамова.

«Мы сами себя изолировали – не идем на контакт с миром». Беда нашей легкой атлетики изнутри

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13 комментариев

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Бобынин
Почему она ещё не иноагент? Уезжай, пока не поздно.
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Григ77
Все же есть умные и трезвые люди в российском спорте
Увы их голос мало кто слушает
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Санитар-волк
А те, кто горстями жрали допинги, были крайне ответственными? Вы вообще, мадам, понимаете, что несёте?
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SuperSpartakM
Ответ imaginary
это норма, спортивные результаты в целом соответствуют уровню развития страны поэтому мы просто пришли туда, на что мы наработали за последние 20 лет
Никогда такого не было - Кения и Эфиопия очень бедные страны и это им не мешает постоянно иметь лучших бегунов. Бразилия не самая богатая страна, но это не мешает им постоянно растить футболистов для всего мира. Вот массовость занятия спортом показывает уровень развития страны, а результаты нет!
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Георгий Михеев
А зачем нам эти допингисты нужны? Разогнать и точка.
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vatto
я думаю могут статью найти...печально все...
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brig_Mercury
А с чего вдруг к нам поедут иностранные консультанты, когда производители иностранной атрибутики убежали с рынка? Мотивировать деньгами уже не получится, с этого года бюджет дефицитный и это продолжится дальше в условиях военной экономики.
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Win@nt
Слишком адекватная

Вряд ли выберут главным тренером)
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SHawk
Да, к сожалению наша легкая атлетика держится на энтузиастах. Ведь еще есть чиновники, которые только пилят деньги. Видел награждение в ролике Вити Кравченко на чр ,это было печальное зрелище,
вот тут
https://www.youtube.com/watch?v=_0xw1LM65qY
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Maxim Vasnechov
Ахахаха. Поколение уже не то(!). Не старпёры в тренерах, привыкшие к допингу, и совершенно не умеющие без него работать. Не бездарные, погрязшие в коррумпции чиновники. А поколение!
Опять народец не тот попался, да что ты с ним будешь делать.
+7
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imaginary
это норма, спортивные результаты в целом соответствуют уровню развития страны

поэтому мы просто пришли туда, на что мы наработали за последние 20 лет
+4
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marchellinos
Надеюсь у неё получится, ей дадут возможность проявить себя и не будут вставлять палки в колёса
+4
-1
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HoratioH
Здравомыслящий человек, который не занимается ресентиментом, а признаёт наши проблемы. Удивительно
+14
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