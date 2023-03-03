Тренер Светлана Абрамова: «За время нашего отстранения выросло поколение спортсменов, которые привыкли ни за что не отвечать. Это потребительство закапывает наш спорт»

Тренер Светлана Абрамова рассказала о потребительском отношении российских легкоатлетов.

Абрамова выдвинула свою кандидатуру на пост главного тренера сборной России.

– Ситуация в нашей легкой атлетике предельно сложная. Зачем в таких обстоятельствах становиться главным тренером?

– На протяжении последних двух лет я всячески стараюсь быть услышанной. Твержу на всех углах: у нас все не радужно, потенциал команды падает. Полтора года у нее по факту нет руководства, а значит – ни целей, ни задач.

Сейчас, чтобы пересчитать спортсменов, конкурентноспособных на мировой арене, хватит пальцев одной руки. И практически всем им около 30 лет. А за ними – пропасть. К сожалению, за время нашего отстранения выросло поколение спортсменов и тренеров, которые привыкли ни за что не отвечать. Это потребительство, которое закапывает наш вид спорта.

– Что такое потребительство?

– Люди ездят по сборам, выступают на соревнованиях, но не стремятся улучшать результаты. Любого призового места оказывается достаточно, чтобы обеспечить себе неплохую жизнь.

– Как можно с этим бороться?

– Искусственно создавать внутреннюю конкуренцию. Возможно – между дисциплинами, если в каких-то видах не хватает конкурентной среды.

Если спортсмен едет на сборы, он должен понимать, зачем он это делает. А не так, что «надоело дома тренироваться, съезжу-ка я в Новогорск». В моем представлении, каждая группа видов должна иметь собственную программу развития. И если уж они поехали на сборы, то почему не организовать там лекции по физиологии или методологии, провести спортсменам обследование, какие-то мастер-классы?

Трагедия в том, что у нас катастрофически падает количество не только ведущих спортсменов, но и тренеров. Все держится буквально на считаных людях. Умер Александр Синицын – и вот у нас уже нет целой группы метаний...

Даже если мы прямо сейчас спохватимся, начнем работать с тренерским резервом, уйдут годы, прежде чем это принесет плоды. Например, чтобы вырастить хорошего шестовика, нужно не два-три года, а значительно больше.

– Вам сейчас возразят, что во всем виновата изоляция. Какие семинары ни проводи, как выступать, когда нет мотивации? Как приглашать иностранных тренеров, когда к нам никто не поедет?

– Это неправда, потому что в 2018 и 2019 годах мы уже были в изоляции, но французские тренеры без проблем к нам приехали. Изоляция – это запрет на участие в международных соревнованиях, но не запрет на общение и обмен знаниями и опытом.

Мы сами себя изолировали, мы сами не идем на контакт с миром. А мир в это время растет, посмотрите на прогресс результатов. В некоторых дисциплинах он космический, причем не только у лидеров, но и у середняков. Мы же начинаем проседать даже в технических видах, где раньше могли конкурировать, – сказала Абрамова.

«Мы сами себя изолировали – не идем на контакт с миром». Беда нашей легкой атлетики изнутри