Россия и Боливия в ближайшее время могут подписать меморандум о сотрудничестве в спорте

Россия и Боливия в ближайшее время могут подписать меморандум о сотрудничестве в области спорта.

Об этом сообщил посол РФ в латиноамериканской стране Михаил Леденев.

«Практически готов к подписанию меморандум о сотрудничестве в области физической культуры и спорта. Речь идет о подготовке кадров, об участии в спортивных сборах и соревнованиях. Надеюсь, в ближайшее время сможем его подписать.

Кроме того, Боливия – это высокогорная страна, для наших спортсменов может быть интересно поучаствовать здесь в спортивных сборах с учетом этой особенности», – рассказал Леденев.