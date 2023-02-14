Россия и Боливия в ближайшее время могут подписать меморандум о сотрудничестве в спорте

Теги Олимпийская сборная России Министерство спорта России Политика Легкая атлетика

Россия и Боливия в ближайшее время могут подписать меморандум о сотрудничестве в области спорта.

Об этом сообщил посол РФ в латиноамериканской стране Михаил Леденев.

«Практически готов к подписанию меморандум о сотрудничестве в области физической культуры и спорта. Речь идет о подготовке кадров, об участии в спортивных сборах и соревнованиях. Надеюсь, в ближайшее время сможем его подписать.

Кроме того, Боливия – это высокогорная страна, для наших спортсменов может быть интересно поучаствовать здесь в спортивных сборах с учетом этой особенности», – рассказал Леденев.

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14 комментариев

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Александр Миронов
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Боливия на летних ОИ - 0 медалей. Боливия на зимних ОИ - 0 медалей. И не всегда участвует. Спортивная страна, ничего не скажешь. Это прорыв, рывок
Но наших футболистов порвут как тузик грелку
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Viks
Уписаться можно, глядя на их потуги.
0
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Александр Миронов
😂😂😂😂😂😂
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Ковид 07.10.52
Ответ Акселек давай
Так насмехаются тут над этой новостью, конечно, лучше попрошайничать у США и Европы просто на ВСЕ, чем заключать партнерства с такими "отсталыми" (по мнению насмехающихся) странами. А вот наберется штук 20 таких партнерств, уже другой, разговор, правда?
Пора с пингвинами северного полюса договариваться...будут 21-ми....тогда с нами и киты заговорят...
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Владимир Заварухин
Такие новости только подчёркивают ущербность положения..лучше бы не афишировали
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Ковид 07.10.52
А у нас высокогорья в стране нет....надо переть за 10000км...тьфу...
+2
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Кавабунга Шреддоголовый
Боливия на летних ОИ - 0 медалей.
Боливия на зимних ОИ - 0 медалей.
И не всегда участвует. Спортивная страна, ничего не скажешь. Это прорыв, рывок
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0
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Акселек давай
Так насмехаются тут над этой новостью, конечно, лучше попрошайничать у США и Европы просто на ВСЕ, чем заключать партнерства с такими "отсталыми" (по мнению насмехающихся) странами.

А вот наберется штук 20 таких партнерств, уже другой, разговор, правда?
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Yurij Zhemchuzhnikov
Сборы в Боливии перед Чемпионатом России дороговато обойдутся .
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ErZh
сборы в Кочабамба
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Большое Путешествие Рузика
Это прекрасно! Движемся в нужном направлении!
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Katerina Sunny
Поучаствовать в сборах в Боливии, чтобы потом участвовать во внутрироссийских соревнованиях.
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Новый Орлеан
Ответ Красный чай
Боливия на летних олимпиадах с 36 года участвует до сих пор ни одной медали не выиграли, вообщем будет ценный обмен опытом. Хотя думаю надо было сотрудничать с Эритреей у нее то одна бронзовая медаль есть, а ведь она начала выступать сильно позже, с ОИ-2000 года!
Кстати Боливия - практически полностью индейская страна.
+3
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+3
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Красный чай
Боливия на летних олимпиадах с 36 года участвует до сих пор ни одной медали не выиграли, вообщем будет ценный обмен опытом. Хотя думаю надо было сотрудничать с Эритреей у нее то одна бронзовая медаль есть, а ведь она начала выступать сильно позже, с ОИ-2000 года!
+11
-2
+9
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