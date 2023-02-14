Россия и Боливия в ближайшее время могут подписать меморандум о сотрудничестве в спорте
Россия и Боливия в ближайшее время могут подписать меморандум о сотрудничестве в области спорта.
Об этом сообщил посол РФ в латиноамериканской стране Михаил Леденев.
«Практически готов к подписанию меморандум о сотрудничестве в области физической культуры и спорта. Речь идет о подготовке кадров, об участии в спортивных сборах и соревнованиях. Надеюсь, в ближайшее время сможем его подписать.
Кроме того, Боливия – это высокогорная страна, для наших спортсменов может быть интересно поучаствовать здесь в спортивных сборах с учетом этой особенности», – рассказал Леденев.
Боливия на зимних ОИ - 0 медалей.
И не всегда участвует. Спортивная страна, ничего не скажешь. Это прорыв, рывок
А вот наберется штук 20 таких партнерств, уже другой, разговор, правда?