В российские федерации по летним видам спорта начали приходить приглашения на азиатские турниры («Матч ТВ»)
В российские федерации по летним видам спорта начали приходить приглашения для участия в азиатских турнирах.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что российские спортсмены будут выступать как нейтральные атлеты.
25 января МОК сообщил, что рассмотрит возможность допуска россиян и белорусов к международным стартам в нейтральном статусе при соблюдении строгих правил.
Россию пригласили на Азиатские игры – там есть пятнашки, волейбол ногами и гонки на лодках-драконах
То есть тут флаг тоже будет белый. Подождем приглашение из Африки?
Но, как говорится, и на этом спасибо.