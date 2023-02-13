В российские федерации по летним видам спорта начали приходить приглашения на азиатские турниры («Матч ТВ»)

В российские федерации по летним видам спорта начали приходить приглашения для участия в азиатских турнирах.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что российские спортсмены будут выступать как нейтральные атлеты.

25 января МОК сообщил, что рассмотрит возможность допуска россиян и белорусов к международным стартам в нейтральном статусе при соблюдении строгих правил.

Россию пригласили на Азиатские игры – там есть пятнашки, волейбол ногами и гонки на лодках-драконах