В российские федерации по летним видам спорта начали приходить приглашения на азиатские турниры («Матч ТВ»)

Теги МОК Олимпийская сборная России Матч ТВ Легкая атлетика

В российские федерации по летним видам спорта начали приходить приглашения для участия в азиатских турнирах.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что российские спортсмены будут выступать как нейтральные атлеты. 

25 января МОК сообщил, что рассмотрит возможность допуска россиян и белорусов к международным стартам в нейтральном статусе при соблюдении строгих правил. 

Россию пригласили на Азиатские игры – там есть пятнашки, волейбол ногами и гонки на лодках-драконах

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15 комментариев

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Альберт Сова
ждём трансляций гонок лодок на драконах.
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Юрий Костыгин
Эх, могли бы в прошедшие выходные на зимнем чемпионате Азии в Астане выступить.
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Ivan Ivanych
Ответ La Gushka
Однако, азиатские федерации заранее предупредили, что спортсмены контактных видов (борцы, боксеры, фехтовальщики) и стрелки допущены не будут. Опасаются травмирования своих спортсменов российскими/белорусскими. Кроме того, выдвинуто еще условие неучастия в распределении призов. Т.е., скажем, прыгнул выше/дальше всех - получи документ об участии в соревновании таком-то с результатом таким-то, соответствующим олимпийской квалификации. А медали - это исключительно для своих, и ни в одном финале российских быть не должно. Но, как говорится, и на этом спасибо.
Буйная фантазия
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Atsuktuvas
Ответ VictorVallecano
В Африке с черным будут.
йо-хо-хо, и бутылка рома...
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hqmxzpkkhy
Гой? Да!
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VictorVallecano
Ответ Atsuktuvas
"Отмечается, что российские спортсмены будут выступать как нейтральные атлеты." То есть тут флаг тоже будет белый. Подождем приглашение из Африки?
В Африке с черным будут.
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Viks
Организаторы этих азиатских турниров ещё не видели Решения Word Atletic по допуску российских атлетов, то есть бегут впереди паровоза.
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Lestyv
Курочка по зернышку
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Atsuktuvas
"Отмечается, что российские спортсмены будут выступать как нейтральные атлеты."
То есть тут флаг тоже будет белый. Подождем приглашение из Африки?
+7
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+6
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La Gushka
Однако, азиатские федерации заранее предупредили, что спортсмены контактных видов (борцы, боксеры, фехтовальщики) и стрелки допущены не будут. Опасаются травмирования своих спортсменов российскими/белорусскими. Кроме того, выдвинуто еще условие неучастия в распределении призов. Т.е., скажем, прыгнул выше/дальше всех - получи документ об участии в соревновании таком-то с результатом таким-то, соответствующим олимпийской квалификации. А медали - это исключительно для своих, и ни в одном финале российских быть не должно.
Но, как говорится, и на этом спасибо.
+1
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Олег_Пенза
Мы видим свет в конце тоннеля?
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Mierin Eronaile
Надеюсь, государство не будет вставлять палки в колеса спортсменам.
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selso99
Хорошо. Но у нашей сборной есть обязательный райдер: флаг, гимн три куплета,, билеты бизнес-классом, отсутствие допинг-контроля, судьи на соревнованиях из России.
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Tenochi
Вот туда им и дорога!
+4
-8
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Иосиф Сталин
Ну и хорошо
+5
-5
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