Министр спорта Австралии поддержала позицию МОК по возможному допуску россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 олимпийская сборная Беларуси Политика Легкая атлетика

Министр спорта Австралии Аника Уэллс дистанцировалась от призывов полностью запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает Inside the Games.

Уэллс была среди представителей 35 стран, присутствовавших на виртуальном саммите для обсуждения вопроса допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде.

Министр спорта Литвы Юргита Шюгждинене предположила, что все страны единогласно против присутствия россиян и белорусов на Играх.

Однако Уэллс публично поддержала планы Международного олимпийского комитета (МОК) изучить возможность для россиян и белорусов участвовать в соревнованиях на строгих условиях нейтральности.

«Уважение прав человека и мирные отношения между народами составляют основу международного спорта», – сказала Уэллс. 

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11 комментариев

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Назар Игорь
Может я ошибаюсь, но что такое нейтральный статус? Это спортсмен без флага, герба, гимна, то есть без рода и племени, как бы сам по себе. Ничего кроме имени и фамилии.
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Кавабунга Шреддоголовый
Сейчас с ней побеседуют и скажут, как говорить правильно. Завтра скажет, что она исключительно против
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Погладь быка
Уверен, что и СШа и Австралия на хороших ребят беларусов и думают, вот мы их несправедливо отстранили, почему бы нам паровозом и плохих ребят русских с ними не вернуть.
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M P
Ответ Lilia Sadykova
Вангую, сейчас с ней побеседуют важные люди и завтра она запоет о том, что против участия России в любом статусе
Да просто zov-декларацию Приваловой дадут почитать, тут и беседовать особо не надо🤷‍♂️
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murzzzzzilka
Ответ expertmer2020
Министр понимает критерии допуска - и глумиться над ситуацией.
Подтяните написание мягкого знака в окончаниях глаголов.
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Sutekh Hexen
Просто было бы смешно, если бы она выступила за бан, ибо они сами же на открытом чемпионате Австралии допускали нейтральных спортсменов.
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Aleksey Yashin
Министр спорта Литвы не знает, что в Австралии всё вверх ногами?
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Александра Волкова
Литва как обычно. все против
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expertmer2020
Министр понимает критерии допуска - и глумиться над ситуацией.
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LoRa
Она одна не побоялась высказать своё мнение! Респект!)
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Lilia Sadykova
Вангую, сейчас с ней побеседуют важные люди и завтра она запоет о том, что против участия России в любом статусе
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