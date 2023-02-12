Министр спорта Австралии поддержала позицию МОК по возможному допуску россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе

Министр спорта Австралии Аника Уэллс дистанцировалась от призывов полностью запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2024 в , сообщает Inside the Games.

Уэллс была среди представителей 35 стран, присутствовавших на виртуальном саммите для обсуждения вопроса допуска российских и белорусских спортсменов к .

Министр спорта Литвы Юргита Шюгждинене предположила, что все страны единогласно против присутствия россиян и белорусов на Играх.

Однако Уэллс публично поддержала планы Международного олимпийского комитета (МОК) изучить возможность для россиян и белорусов участвовать в соревнованиях на строгих условиях нейтральности.

«Уважение прав человека и мирные отношения между народами составляют основу международного спорта», – сказала Уэллс.

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