Данил Лысенко: «Надеюсь, скоро нам дадут возможность посоревноваться на международном уровне. Доказать, что наша страна сильная, что мы здесь не сидели сложа руки»

Теги сборная России прыжки в высоту Данил Лысенко ТАСС Легкая атлетика

Прыгун в высоту Данил Лысенко заявил, что получает удовольствие от соревнований и надеется поучаствовать в международных стартах.

Сегодня Лысенко победил на турнире «Битва полов» в Москве с результатом 2,38 м. Это на 2 см ниже рекорда России.

«У меня четыре года не было возможности выступать, сейчас я реально кайфую от каждого старта, не отказываюсь от любой возможности выступать.

Я очень рад, что мне удается показывать такие результаты в нашей стране, но надеюсь, что нам скоро дадут возможность посоревноваться и там. Доказать, что наша страна сильная, что мы здесь тоже сидели не сложа руки.

У меня почему-то хорошие предчувствия, будем надеяться на лучшее. Что касается выступлений в Азии, то было бы здорово там стартовать», – сказал Лысенко. 

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18 комментариев

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La Gushka
Ответ Iuasamotu
Даже по новым чудаковатым правилам, которые сейчас генерирует МОК, российским допингистам на международные старты вход запрещён. Даня, ищи себе новую работу.
Лысенко даже не допингист, никогда не ел говна, но попался на лжи, притом внушенной ему руководством российской федерации л/атлетики.
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La Gushka
Ответ Hardy
Уж тебе-то точно ловить нечего, мошенник
Мошенник не он, а руководство "ВФЛА" тех времен. Доказано КАС.
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Iuasamotu
Ответ Лизавета Анна -Мария
Кристиана Коулмена знаете? Тоже пропустил три допинг- теста. Кто-то называет допингистом? Нет. А почему? А потому, что у него оказались асы-юристы , а у нашего- ид@ты. Вот вся разница(
Я называю Кристиана Коулмена допингистом. Он был моим любимым легкоатлетом, американской надеждой, а из-за своих антидопинговых штучек, очень разочаровал меня. И никакие юристы ему особо не помогли, ибо всё-равно схлопотал дисквалификацию и пропустил главный старт жизни. Неописуемый дурачок, вернее допингист..
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encaro_one
Ответ Igor
Белоруссия чем не ,,заграница,,?
А его не пустят в Белоруссию на соревнования. Для этого нейтральный статус в легкой атлетике нужен. А ему не дадут скорее всего, из-за его прошлого.
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Лизавета Анна -Мария
Ответ Iuasamotu
Так в том то и дело, что никто и ничто не запрещает называть всех нарушителей антидопинговых правил допингистами, ибо подразумевается, что раз человек отказался вовремя пройти допинговый тест, значит ему было что скрывать. Поэтому сленговая азбука разрешает называть их допингистами.
Кристиана Коулмена знаете? Тоже пропустил три допинг- теста. Кто-то называет допингистом? Нет. А почему? А потому, что у него оказались асы-юристы , а у нашего- ид@ты. Вот вся разница(
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Iuasamotu
Ответ Лизавета Анна -Мария
Именно про это я только что сказала- НЕ НАЗЫВАЮТ. Смысл не уловили(
Так в том то и дело, что никто и ничто не запрещает называть всех нарушителей антидопинговых правил допингистами, ибо подразумевается, что раз человек отказался вовремя пройти допинговый тест, значит ему было что скрывать. Поэтому сленговая азбука разрешает называть их допингистами.
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Лизавета Анна -Мария
Ответ Iuasamotu
Да, в сленге спортивного мира, допингистами называют всех нарушителей антидопинговых правил. А вот в медицине никто не обзывает всех кашляющих людей туберкулёзниками, ибо это запрещено клятвой Гиппократа
Именно про это я только что сказала- НЕ НАЗЫВАЮТ. Смысл не уловили(
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Iuasamotu
Ответ Лизавета Анна -Мария
Сленг? Это то же самое, когда всех кашляющих называть туберкулёзниками(
Да, в сленге спортивного мира, допингистами называют всех нарушителей антидопинговых правил. А вот в медицине никто не обзывает всех кашляющих людей туберкулёзниками, ибо это запрещено клятвой Гиппократа
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Ярик01
Чувак с его махинациями обошелся уже России в 6,3-10 млн. долларов штрафа.
Лучшего способа доказать, что страна "сильная" сложно придумать.
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Igor
Белоруссия чем не ,,заграница,,?
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0
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Лизавета Анна -Мария
Ответ Iuasamotu
Всех нарушителей антидопинговых правил называют допингистами, это сленг такой. А лукошко, это место для дисквалификации именно российских допингистов. А для допингистов из других стран, есть свои аутентичные названия. Например, итальянских допингистов складывают в корзинки честино
Сленг? Это то же самое, когда всех кашляющих называть туберкулёзниками(
0
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0
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Iuasamotu
Ответ Лизавета Анна -Мария
Вы его назвали допингистом. Вот я и спрашиваю: какой допинг, его название? А про лукошко бабушке своей рассказывай)
Всех нарушителей антидопинговых правил называют допингистами, это сленг такой. А лукошко, это место для дисквалификации именно российских допингистов. А для допингистов из других стран, есть свои аутентичные названия. Например, итальянских допингистов складывают в корзинки честино
+1
-1
0
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Лизавета Анна -Мария
Ответ Iuasamotu
Нарушил антидопинговые правила - лезь в дисквалификационное лукошко.
Вы его назвали допингистом. Вот я
и спрашиваю: какой допинг, его название? А про лукошко бабушке своей рассказывай)
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Hardy
Уж тебе-то точно ловить нечего, мошенник
+3
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Iuasamotu
Ответ Лизавета Анна -Мария
А он допинг принимал? Назовите, что именно. Для не умеющих читать: пропустил три допинг- теста и справка была подделана из медучреждения. Да, проштрафился и очень сильно, но на допинге его не ловили. Так, справедливости ради рассказываю...
Нарушил антидопинговые правила - лезь в дисквалификационное лукошко.
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Лизавета Анна -Мария
Ответ Iuasamotu
Даже по новым чудаковатым правилам, которые сейчас генерирует МОК, российским допингистам на международные старты вход запрещён. Даня, ищи себе новую работу.
А он допинг принимал? Назовите, что именно.
Для не умеющих читать: пропустил три допинг- теста и справка была подделана из медучреждения. Да, проштрафился и очень сильно, но на допинге его не ловили.
Так, справедливости ради рассказываю...
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timur055
Ответ Iuasamotu
Даже по новым чудаковатым правилам, которые сейчас генерирует МОК, российским допингистам на международные старты вход запрещён. Даня, ищи себе новую работу.
Твоё мнение очень важно для него
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Iuasamotu
Даже по новым чудаковатым правилам, которые сейчас генерирует МОК, российским допингистам на международные старты вход запрещён. Даня, ищи себе новую работу.
+3
-2
+1
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