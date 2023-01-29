Данил Лысенко: «Надеюсь, скоро нам дадут возможность посоревноваться на международном уровне. Доказать, что наша страна сильная, что мы здесь не сидели сложа руки»
Прыгун в высоту Данил Лысенко заявил, что получает удовольствие от соревнований и надеется поучаствовать в международных стартах.
Сегодня Лысенко победил на турнире «Битва полов» в Москве с результатом 2,38 м. Это на 2 см ниже рекорда России.
«У меня четыре года не было возможности выступать, сейчас я реально кайфую от каждого старта, не отказываюсь от любой возможности выступать.
Я очень рад, что мне удается показывать такие результаты в нашей стране, но надеюсь, что нам скоро дадут возможность посоревноваться и там. Доказать, что наша страна сильная, что мы здесь тоже сидели не сложа руки.
У меня почему-то хорошие предчувствия, будем надеяться на лучшее. Что касается выступлений в Азии, то было бы здорово там стартовать», – сказал Лысенко.
Лучшего способа доказать, что страна "сильная" сложно придумать.
и спрашиваю: какой допинг, его название? А про лукошко бабушке своей рассказывай)
Для не умеющих читать: пропустил три допинг- теста и справка была подделана из медучреждения. Да, проштрафился и очень сильно, но на допинге его не ловили.
Так, справедливости ради рассказываю...