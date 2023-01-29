Данил Лысенко: «Надеюсь, скоро нам дадут возможность посоревноваться на международном уровне. Доказать, что наша страна сильная, что мы здесь не сидели сложа руки»

Прыгун в высоту заявил, что получает удовольствие от соревнований и надеется поучаствовать в международных стартах.

Сегодня Лысенко победил на турнире «Битва полов» в Москве с результатом 2,38 м. Это на 2 см ниже рекорда России.

«У меня четыре года не было возможности выступать, сейчас я реально кайфую от каждого старта, не отказываюсь от любой возможности выступать.

Я очень рад, что мне удается показывать такие результаты в нашей стране, но надеюсь, что нам скоро дадут возможность посоревноваться и там. Доказать, что наша страна сильная, что мы здесь тоже сидели не сложа руки.

У меня почему-то хорошие предчувствия, будем надеяться на лучшее. Что касается выступлений в Азии, то было бы здорово там стартовать», – сказал Лысенко.