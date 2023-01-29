Данил Лысенко победил на турнире «Битва полов» с результатом 2,38 м – это на 2 см ниже рекорда России. Летом он вернулся в спорт после 4 лет бана

Чемпион мира 2018 года в помещении победил на турнире по прыжкам в высоту «Битва полов», который прошел в московском спорткомплексе «Салют-Гераклион».

Лысенко взял высоту 2,31 метра и набрал 1188 очков. Второе место заняла олимпийская чемпионка – она прыгнула на 1,93 м (1150 очков), третье – Дарья Слепова (1,90 м, 1121 очко).

После победы Лысенко продолжил прыгать и взял высоту 2,38 м (1251 очко). Также он сделал две неудачные попытки на 2,41 м.

Рекорд России в помещении – 2,40 м – принадлежит Ивану Ухову.

Лысенко возобновил карьеру в 2022 году после четырехлетней дисквалификации.

Легкоатлета отстранили от соревнований летом 2018-го за пропуск трех допинг-тестов в течение года. Позже он пытался оправдать один из пропусков болезнью, но оказалось, что его медицинская справка – подделка.

Прыгун Лысенко вернулся после бана за выдуманную больницу. В эти 4 года он поработал шофером и доставщиком, а теперь – побеждает!

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