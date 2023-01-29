Данил Лысенко победил на турнире «Битва полов» с результатом 2,38 м – это на 2 см ниже рекорда России. Летом он вернулся в спорт после 4 лет бана

Теги допинг сборная России прыжки в высоту Мария Ласицкене (Кучина) Данил Лысенко Легкая атлетика

Чемпион мира 2018 года в помещении Данил Лысенко победил на турнире по прыжкам в высоту «Битва полов», который прошел в московском спорткомплексе «Салют-Гераклион».

Лысенко взял высоту 2,31 метра и набрал 1188 очков. Второе место заняла олимпийская чемпионка Мария Ласицкене – она прыгнула на 1,93 м (1150 очков), третье – Дарья Слепова (1,90 м, 1121 очко).

После победы Лысенко продолжил прыгать и взял высоту 2,38 м (1251 очко). Также он сделал две неудачные попытки на 2,41 м.

Рекорд России в помещении – 2,40 м – принадлежит Ивану Ухову.

Лысенко возобновил карьеру в 2022 году после четырехлетней дисквалификации.

Легкоатлета отстранили от соревнований летом 2018-го за пропуск трех допинг-тестов в течение года. Позже он пытался оправдать один из пропусков болезнью, но оказалось, что его медицинская справка – подделка.

Прыгун Лысенко вернулся после бана за выдуманную больницу. В эти 4 года он поработал шофером и доставщиком, а теперь – побеждает!

История одной большой лжи: как Россия спасала допинг-дело легкоатлета Данила Лысенко и попалась

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9 комментариев

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DHermes
Ответ Katerinapv
Данил, хорош! 🔥 Талант и есть талант. Ох. Увидеть бы в Париже с золотом!
Допингист, да ещё и мошенник
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Iuasamotu
Неплохо
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Додик Аксель
Даня в начале сезона находится в отличной форме. Высоты до 231см брал с первой попытки. 236 и 238 см со второй, а рекордная высота 241см пока не покорилась.
+1
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Ярик01
Рекорд Ухова будет не жалко, один хрен тоже допингист.
+3
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BuTaJIbKa
да уж, та история со справкой - это детский сад... как-будто сам себе дневник подписал, а классуха спалила
+1
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+1
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Katerinapv
Данил, хорош! 🔥 Талант и есть талант. Ох. Увидеть бы в Париже с золотом!
+7
0
+7
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Валерий З.
Ответ Александр Гороховик
Если талант есть, то даже четырехлетний дисквал его не перечеркнет.
Джастин Гэтлин с вами абсолютно согласен
+4
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Василий Иванов
Линолеум против ламината)
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Александр Гороховик
Если талант есть, то даже четырехлетний дисквал его не перечеркнет.
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