Глава комиссии спортсменов ЕОК об идее бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян: «Я бы не стал принимать это решение за спортсменов»

Теги Олимпийская сборная России Герд Кантер Париж-2024 ЕОК Легкая атлетика

Председатель комиссии спортсменов Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) эстонец Герд Кантер заявил, что атлеты должны самостоятельно принимать решение о бойкоте Олимпийских игр.

Ранее ряд стран заявил о намерении бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже в случае допуска к соревнованиям российских спортсменов.

«Четыре года – это очень долгий срок для спортсмена. Если кому-то на пике своих возможностей придется пропустить Игры, это будет серьезным ударом по его карьере.

Я бы не стал принимать это решение за спортсменов. Каждый должен иметь возможность решать за себя.

Понятно, что весь этот процесс очень сложный и хороших решений нет, но на данный момент мяч скорее на стороне международных федераций», – сказал Кантер.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий