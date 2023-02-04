Глава комиссии спортсменов ЕОК об идее бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян: «Я бы не стал принимать это решение за спортсменов»

Председатель комиссии спортсменов Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) эстонец заявил, что атлеты должны самостоятельно принимать решение о бойкоте Олимпийских игр.

Ранее ряд стран заявил о намерении бойкотировать Олимпиаду-2024 в в случае допуска к соревнованиям российских спортсменов.

«Четыре года – это очень долгий срок для спортсмена. Если кому-то на пике своих возможностей придется пропустить Игры, это будет серьезным ударом по его карьере.

Я бы не стал принимать это решение за спортсменов. Каждый должен иметь возможность решать за себя.

Понятно, что весь этот процесс очень сложный и хороших решений нет, но на данный момент мяч скорее на стороне международных федераций», – сказал Кантер.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?