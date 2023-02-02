Оргкомитет Олимпиады-2024 с уважением отнесется к позиции МОК по допуску российских и белорусских спортсменов до Игр

Теги МОК Олимпийская сборная России сборная Беларуси Париж-2024 Легкая атлетика

Организаторы летних Олимпийских игр-2024 в Париже заявили, что с уважением отнесутся к позиции Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских и белорусских спортсменов, сообщает CNN.

В документе, отправленном представителем оргкомитета Парижа-2024, подчеркивается, что система квалификации на Игры зависит не от организаторов, а от МОК, Паралимпийского комитета и спортивных федераций.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что оценит возможность выступления россиян в нейтральном статусе при соблюдении атлетами строгих правил.

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15 комментариев

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Дим Димыч
опять 25,едем не едем-бабло то выделили ужо???поэтому и возня такая.а то как обычно,бабки "освоять" а никто не поедеть и будут они опять чесать нам про спорт вне политики и т.д.
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Los Catrachos
Ответ Greenalem
Нормальные условия, учитывая, что пропагандисты и ура-патриоты потом примажутся к победам россиян с флагом и гимном в целях очередного намыливания глаз российских граждан.
Если поставить нормальные условия с выражением публичной позиции по происходящему в Украине (допускать только тех, кто публично жёстко осудит это), то сложно примазаться будет.
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Sutekh Hexen
Ответ Российский пользователь
Одиночники ладно, но вот как будут выглядеть командные матчи .......Приветствуем вас на ОИ 2024, начинается матч сборной чистых и нейтральных спортсменов против сборной Бразилии и т.д., ух весело будет если допустят
Да, очень интересно. Если в 2018 нейтральными были только мы и команду можно было назвать, к примеру, neutral athletes team (NAT), то теперь ситуация изменилась - нейтральными будут еще и белорусы. Может быть, опять будут ROC, BOC, но позволят ли в нынешней парадигме использовать слово Russia или Belarus в названии? Сомневаюсь.
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Greenalem
Ответ Вадим flanec
Условия такие : флага РФ нет, гимна РФ нет, госфинансирования нет, помои на власть - дааа.
Нормальные условия, учитывая, что пропагандисты и ура-патриоты потом примажутся к победам россиян с флагом и гимном в целях очередного намыливания глаз российских граждан.
+3
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Вадим flanec
Ответ OnlyDendy
Новый президент Олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс поддержал намерение Международного олимпийского комитета (МОК) разработать условия, при которых спортсмены из России смогут вновь принимать участие в международных соревнованиях — AP
Условия такие : флага РФ нет, гимна РФ нет, госфинансирования нет, помои на власть - дааа.
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Российский пользователь
Одиночники ладно, но вот как будут выглядеть командные матчи .......Приветствуем вас на ОИ 2024, начинается матч сборной чистых и нейтральных спортсменов против сборной Бразилии и т.д., ух весело будет если допустят
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Сергей Галынский
А поляки с прибалтами будут соревноваться или будут игнорить
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Виктор Ш.
Интересно, а как будут выглядеть названия игровых команд? По волейболу например. Третья вариация уже судя по всему будет…
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BuTaJIbKa
Времени мало осталось для отборов, но динамика радует
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Роберт Дауни-средний
Так вот какая ты тотальная "изоляция" российского спорта. Неужели наши люди со светлыми лицами нас обманули, когда говорили что весь мир против нас? Они ведь никогда не врут....
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-2
-2
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OnlyDendy
Ответ past present future
ну, от оргкомитета и не зависит ничего, поэтому и с уважением к позиции, какой бы она ни оказалась
Но они могут помочь с визами например
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evgeniy
Этим, чем больше, тем выгоднее.
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past present future
ну, от оргкомитета и не зависит ничего, поэтому и с уважением к позиции, какой бы она ни оказалась
+4
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+4
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OnlyDendy
Новый президент Олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс поддержал намерение Международного олимпийского комитета (МОК) разработать условия, при которых спортсмены из России смогут вновь принимать участие в международных соревнованиях — AP
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OnlyDendy
Уже хорошо
0
0
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