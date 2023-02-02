Оргкомитет Олимпиады-2024 с уважением отнесется к позиции МОК по допуску российских и белорусских спортсменов до Игр
Организаторы летних Олимпийских игр-2024 в Париже заявили, что с уважением отнесутся к позиции Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских и белорусских спортсменов, сообщает CNN.
В документе, отправленном представителем оргкомитета Парижа-2024, подчеркивается, что система квалификации на Игры зависит не от организаторов, а от МОК, Паралимпийского комитета и спортивных федераций.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что оценит возможность выступления россиян в нейтральном статусе при соблюдении атлетами строгих правил.
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