Журова об Олимпиаде-2024: «МОК может допустить наших спортсменов, которые проживают за рубежом и не финансируются Россией»

Депутат Госдумы Светлана Журова скептически оценила заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном участии россиян в летних Играх-2024 в Париже.

«Даже если мы проведем референдум в России по допуску наших спортсменов на Олимпиаду под нейтральным флагом, с большой уверенностью могу сказать, что он будет не в пользу спортсменов.

Здесь важны слова МОК, что они «возможно, допустят нас». Наши спортсмены выполнят кучу требований, но их не допустят, так как страны могут бойкотировать Игры. Спортсмены сделают заявления, пройдут фильтры и комиссии МОК каждый персонально, останется два с половиной человека, и МОК все равно скажет: «Не допускаем, потому что собралась сопротивляющаяся коалиция стран».

Я все же думаю, что какое‑то количество спортсменов допустят. Вряд ли Польша и другие страны смогут этому сопротивляться. Полноценная команда вряд ли поедет, если не будет мира.

Но мы же видим, как наши и белорусские теннисисты выступают на международных соревнованиях. Возмутилась Великобритания – получила штраф (за недопуск россиян и белорусов на Уимблдон – Sports.ru), дальше возмущений нет. Нашего исключения не требует и США.

МОК может допустить наших спортсменов под нейтральным флагом. Это делается для тех ребят, которые проживают за рубежом, не финансируются Россией. Таких спортсменов с российскими паспортами допустят без согласия Олимпийского комитета России. В индивидуальном порядке им дадут выступить», – сказала Журова.

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