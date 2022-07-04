WTA оштрафовала организаторов турниров в Британии на $1 млн за отстранение россиянок и белорусок

оштрафовала Ассоциацию тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) за отстранение российских и белорусских теннисисток от предуимблдонских турниров. Об этом сообщает Daily Mail.

LTA и AELTC оштрафованы на £620 000 и £207 000 соответственно ($750 000 и $250 000). Отмечается, что LTA получила больший штраф, так как проводит турниры в Ноттингеме и Истбурне, а AELTC – только в Бирмингеме.

При этом, как утверждает Daily Mail, турниры в Ноттингеме и Бирмингеме ежегодно работают себе в убыток и «проводятся только для того, чтобы поддержать развитие женского тенниса».

Организации намерены подать апелляцию при поддержке британского правительства. Однако, по информации издания, WTA разрешит обжаловать решение только после того, как штраф будет выплачен в полном объеме.

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