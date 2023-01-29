Мария Захарова: «Все попытки выдавить нашу страну из международного спорта обречены на провал»

Теги МОК Политика Мария Захарова Легкая атлетика

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с отстранением российских спортсменов от международных стартов, а также поделилась мнением о требованиях, которые выдвигаются для их допуска.

«Все попытки выдавить нашу страну из международного спорта, а они очевидны, просто находятся разные предлоги, обречены на провал. Это должны понимать и те, кто на словах радеет за высокие моральные принципы и независимость спорта от политики.

Любые искусственные требования, особенно политического характера, которые предъявляются к нашим спортсменам, к другим спортсменам в качестве условий для их участия на мировых спортивных мероприятиях, которые делаются по линии Международного олимпийского комитета, тем более в рамках ультимативной повестки, ущербны и неприемлемы», – сказала Захарова.

«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?

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50 комментариев

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bengalsckyzh
Все подобные заявления в пустоту.
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prada
тётка явно алкоголичка, белая горячка у дамы
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Ave Maria. Deus Vult
Ответ Alexander X
маша, проснись, ты обо... ь.... уже выдавили!
А она и не спит☻️
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Melnikov1968
Ответ Gepard_GRIN
Все эти допинговые скандалы работают только в одну сторону. У амеров Гэтлин пойманый на допинге не раз, бегал на ОИ и ЧМ, у нас даже чистые атлеты пропускали старты.
Почему же в одну? Достаточно вспомнить Мэрион Джонс, Лэнса Армстронга, сборную Финляндии по лыжному спорту. Примеров достаточно. Просто наши попадаются регулярно.
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Hardy
По-моему это уже случилось, и никто не расстроился. Теперь из милосердия готовы рассмотреть вопрос о возвращении спортсменов.
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Ilya Libertine
Одного не понимаю - почему эту пропитуху, которая уже кучу раз опозорилась, не заменят на какое-то более свежее лицо? Поставили бы какую-нибудь бойкую молодую девку с внешностью Зухры, например, она бы боролась с проклятым западом, не вызывая отвращение и смех хотя бы у ваты🤔
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bambuka
Поэтому мы нигде не играем
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prada
чокнутая тетка
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Марат Люсьеныч
Все попытки услышать трезвую Захарову тоже обречены на провал
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Павел Светлов
Ответ Gepard_GRIN
Все эти допинговые скандалы работают только в одну сторону. У амеров Гэтлин пойманый на допинге не раз, бегал на ОИ и ЧМ, у нас даже чистые атлеты пропускали старты.
так тебе и пишут, что допинговые скандалы тут уже не при чем... и у нас Логинов после допинга бегал-стрелял
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Бунтарь без идеала
Я думала, МИД должен сглаживать конфликты, а не обострять.
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Fynshy1991
Маша, лучше чем твои начальники, выдавить нашу ЛА из страны - не смог никто. Многие топовые ЛА уехали из страны, а те кто остался думают как уехать. Для многих Киргизия стала уже не местом сборов ЛА, а местом жительства.

Лучше бы ничего не говорила про спорт, ведь по лицу видно, что со спортом у тебя общение на "Вы"
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Любовь Гончарова
Как говорится : хороша Маша , да не наша ! Уже давно выдавили . сейчас просто додавили , а ты только проснулась . " Нравится , не нравится , терпи моя красавица " .
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Ксения Бьорндален
Мария Захарова: «Все попытки выдавить нашу страну из международного спорта обречены на провал. Мы сами ее отовсюду выдавим»
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Заборостроитель
Ситуация находится под полным контролем
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Daniel Plainview
Она в 2021м году еще?
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Gepard_GRIN
Ответ Melnikov1968
Допинговые скандалы, которые захлестнули наш спорт, вряд ли можно назвать предлогом.
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FREDDY BENCH
лучше бы из страны остатки твaрей олигархов и мажоров выдавили, без выдавленных из них денег
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Arty K.
Вы великолепно это сделали сами, Маш
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Дмитрий Васильев
Зазеркалье
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Паломей Корзинкин
А что, наши участвует во всех международных соревнованиях?
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heivani
Все это напоминает анекдот про слепого,...э-э,да ты же е⛔️⛔️⛔️ь!? -. А я и не вижу!
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Eduard Rastryopin
Просто вставлю тут заявление этой алкостримерши от февраля 2022 года.

"Когда в последние два месяца мы читаем западные СМИ, слышим заявления из Белого дома и с Даунинг-стрит о том, что Россия намерена напасть (на Украину), мы отдаем себе отчет, что заявлять об этом могут только безумные, сумасшедшие, не имеющие морали и занимающиеся фальсификациями", — сказала Захарова.
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centavr1
а мне кажется, что уголовное преследование за слово "мир" на плакате тоже обречено на провал. хватит пугать весь мир и нас за дураков держать.
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Владислав
Ну что,порция пустых мыслей с бодуна получена,теперь можно ходить и улыбаться весь день.
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