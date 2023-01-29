Мария Захарова: «Все попытки выдавить нашу страну из международного спорта обречены на провал»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с отстранением российских спортсменов от международных стартов, а также поделилась мнением о требованиях, которые выдвигаются для их допуска.
«Все попытки выдавить нашу страну из международного спорта, а они очевидны, просто находятся разные предлоги, обречены на провал. Это должны понимать и те, кто на словах радеет за высокие моральные принципы и независимость спорта от политики.
Любые искусственные требования, особенно политического характера, которые предъявляются к нашим спортсменам, к другим спортсменам в качестве условий для их участия на мировых спортивных мероприятиях, которые делаются по линии Международного олимпийского комитета, тем более в рамках ультимативной повестки, ущербны и неприемлемы», – сказала Захарова.
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Лучше бы ничего не говорила про спорт, ведь по лицу видно, что со спортом у тебя общение на "Вы"
"Когда в последние два месяца мы читаем западные СМИ, слышим заявления из Белого дома и с Даунинг-стрит о том, что Россия намерена напасть (на Украину), мы отдаем себе отчет, что заявлять об этом могут только безумные, сумасшедшие, не имеющие морали и занимающиеся фальсификациями", — сказала Захарова.