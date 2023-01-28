Александр Тихонов о заявлении Баха: «У нас есть надежда на допуск. В зависимости от того, как будет продвигаться СВО. Чем быстрее будем наступать, тем быстрее все решится»

прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о возможном допуске россиян к международным соревнованиям.

Бах допустил, что российские и белорусские спортсмены могут принять участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Вот это уже хорошо! У нас есть надежда на допуск наших спортсменов к международным соревнованиям. В зависимости от того, как будет продвигаться СВО. Чем быстрее будем наступать, тем быстрее все решится.

Томас Бах начинает сдаваться. Он столько критики получил отовсюду.

Если бы мы были спонсорами МОК, нам было бы легче разговаривать. Там же американцы, и они правят балом», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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