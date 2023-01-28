Александр Тихонов о заявлении Баха: «У нас есть надежда на допуск. В зависимости от того, как будет продвигаться СВО. Чем быстрее будем наступать, тем быстрее все решится»

Теги Александр Тихонов сборная России сборная России жен МОК Томас Бах Политика Биатлон

Александр Тихонов прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о возможном допуске россиян к международным соревнованиям. 

Бах допустил, что российские и белорусские спортсмены могут принять участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Вот это уже хорошо! У нас есть надежда на допуск наших спортсменов к международным соревнованиям. В зависимости от того, как будет продвигаться СВО. Чем быстрее будем наступать, тем быстрее все решится. 

Томас Бах начинает сдаваться. Он столько критики получил отовсюду.

Если бы мы были спонсорами МОК, нам было бы легче разговаривать. Там же американцы, и они правят балом», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону. 

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87 комментариев

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Juriy_FCZ
Ответ Зубы Дзюбы
Лучше бы украинцы сдались. Это бы как раз изменило всё
Своим бабушкам и дедушкам ты бы тоже самое предложил во времена ВОВ?🤦‍♂️
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Кирилл Мефодий
Наступать быстро не надо, надо беречь своих солдат. Не в этом задача. Задача не в территориях. Задача - в уничтожении укронацистов. И с этой задачей наша армия успешно справляется.
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Atsuktuvas
Ответ Дмитрий Чидакин
Более чем успешно. Украину берут измором. По заветам генерал-майора и советского комдива Свечина.
Скорее по заветам Дуремара: "Еще десять тысяч ведер - и золотой ключик у нас в кармане"...
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Ковид 07.10.52
В зависимости от того, как будет продвигаться СВО. Чем быстрее будем наступать, тем быстрее все решится. ..
Чем быстрее наступать, тем наших ребят будут больше убивать...тьфу...ужасный тип...нет про мир думать, о он ...тьфу еще ...раз
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Марат Бабаев
Ответ HoratioH
Лучше бы ты не изрекал прокремлевские лозунги
5 колонна, твое место у пара...
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Igor
Ответ NoWar
Куда наступать он собрался? На Киев и Харьков уже наступали, на Донбассе от Донецка за 11 месяцев на север почти не продвинулись.
Говорят, ,,Мы ещё не начинали...,,.
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Кондаша42
АИТ, а если наступление будет отрицательным?
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Марат Бабаев
Ответ HoratioH
Тихонов постепенно становится всё более и более невменяемым. Он думает, что мировую общественность удастся запугать блицкригом? Чем более сильное будет наступление, тем меньше будет шансов у российских спортсменов попасть хоть на какие-то международные соревнования
Ты в подушечку молчи, все верно говорит Тихонов. Силу боятся, вот и думай, о чем Тихонов говорит.
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гилберт
Ответ Евгений Цыбулин
Может он вообще,две книги всего прочитал:Букварь и синенькую?)))
Стопэ! Три книги. Букварь, вторую и синюю.
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VuNePonimaete
Забыл уточнить, что наступление должно быть отрицательным
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Дмитрий Чидакин
Ответ hqmxzpkkhy
Поо твою маму
Ахахаха понятно всё с тобой))
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Jhon Jhon
Ответ maripous
Большой спорт- это всегда и давно политика. Кроме того, содержание национальных сборных- это госфинансирование. Национальная сборная представляет государство, а не себя лично. Поэтому, если кто-то хочет отказаться от своего государства, тому и нечего делать в сборной и на госфинансировании. Пусть все свои хотелки решают своими силами и за свой счёт.
Держу в курсе, но на западе спорт давно государством не финансируется)
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igolp igolp
Как эта 5 колонна надоела... Поскорей бы...
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NoWar
Куда наступать он собрался? На Киев и Харьков уже наступали, на Донбассе от Донецка за 11 месяцев на север почти не продвинулись.
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Melnikov1968
Тихонов мало чем отличается от животного.
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hqmxzpkkhy
Ответ Дмитрий Чидакин
Ты про ВСУ? Да
Поо твою маму
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Viks
Ответ Sgt. Elias Grodin
Я правильно понимаю, в Росси думают, что их отстранили, потому что армия плохо воюет? :)))
Неправильно понимаешь. Их не восстановлмвают, потому что армия плохо воюет.
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serhuey
Ответ Илья
В какой то мере так и есть. Нужно просто разбомбить окраину, и Евросоюз на очке (но в тайне радуясь) отменит все санкции. Эти же падарасы тупо хотят из истории Россию стереть. ВВП прав, так же как был прав жириновский.
"Антирусский заговор, безусловно, существует – проблема только в том, что в нем участвует все взрослое население России."(с)
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Atsuktuvas
Ответ Владимир Романов
И ни один "пэтриот" не задался вопросом: а что за изверги этого света людей лишают?
Суть даже не в этом. Ну, есть людоеды, которым нравится страдания людей. Просто с одной стороны - они говорят, что всё разнесли и света нет. А с другой - сами же пишут, что свет есть.
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Огюст
Тихонов, уже 39 раз а может и больше наверно обсуждали этого Баха ,уже всё про него сказано, ну пройдите мимо его слов ,если они пусты и живите дальше не нервничая!
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serhuey
Ответ sintenced
Они вместе пуд соли съели
И ещё два снюхали
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Oleg
Ответ Илья
В какой то мере так и есть. Нужно просто разбомбить окраину, и Евросоюз на очке (но в тайне радуясь) отменит все санкции. Эти же падарасы тупо хотят из истории Россию стереть. ВВП прав, так же как был прав жириновский.
Так почему до сих пор не в окопе?
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Дмитрий Чидакин
Ответ hqmxzpkkhy
За щеку взяли?
Ты про ВСУ? Да
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Superkenguroo
Недостаточно разрушено городов и сёл. Нужно больше.
Старое доброе ультранасилие позволит нам участвовать в ОИ.
Боже, разбудите меня.
+4
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Игорь Ерин
Сколько же на сайте дюдей...
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