Ирина Привалова: «ВФЛА выполнила все пункты дорожной карты по восстановлению, никаких вопросов нет. Восстановят ли нас в марте? Сомнения есть»

Теги Ирина Привалова ВФЛА World Athletics (IAAF) Легкая атлетика

Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова высказалась о возможности восстановления организации в World Athletics в марте этого года.

ВФЛА ограничена в правах с 2015 года из-за многочисленных допинговых нарушений.

– Вы с оптимизмом смотрели на восстановление ВФЛА в World Athletics и делали аккуратные прогнозы, что оно может состояться в конце 2022 года. Принятие решения перенесли на март. Прогнозы по-прежнему оптимистичные?

– Надежда умирает последней. Я оптимист по жизни. Но все равно есть какая-то червоточина.

– То есть сомнения есть?

– Не без этого.

– Они связаны с геополитической обстановкой?

– Да. Поэтому боюсь лишний раз об этом говорить.

– ВФЛА выполнила все пункты дорожной карты по восстановлению?

– Да, все так. Никаких вопросов к ВФЛА по дорожной карте нет. Но когда решения принимаются на высоком уровне и ведутся разговоры, что нас обмануло государство... В такой ситуации думаешь, что лучше подождать, – сказала Привалова. 

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