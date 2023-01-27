Ирина Привалова: «ВФЛА выполнила все пункты дорожной карты по восстановлению, никаких вопросов нет. Восстановят ли нас в марте? Сомнения есть»
Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова высказалась о возможности восстановления организации в World Athletics в марте этого года.
ВФЛА ограничена в правах с 2015 года из-за многочисленных допинговых нарушений.
– Вы с оптимизмом смотрели на восстановление ВФЛА в World Athletics и делали аккуратные прогнозы, что оно может состояться в конце 2022 года. Принятие решения перенесли на март. Прогнозы по-прежнему оптимистичные?
– Надежда умирает последней. Я оптимист по жизни. Но все равно есть какая-то червоточина.
– То есть сомнения есть?
– Не без этого.
– Они связаны с геополитической обстановкой?
– Да. Поэтому боюсь лишний раз об этом говорить.
– ВФЛА выполнила все пункты дорожной карты по восстановлению?
– Да, все так. Никаких вопросов к ВФЛА по дорожной карте нет. Но когда решения принимаются на высоком уровне и ведутся разговоры, что нас обмануло государство... В такой ситуации думаешь, что лучше подождать, – сказала Привалова.
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