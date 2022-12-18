Привалова о восстановлении ВФЛА: «В начале марта руководители World Athletics нашли в себе силы убрать политическую составляющую. Я настроена оптимистично»

Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) высказалась о восстановлении статуса организации.

«Мы ждем, что в марте будет принято адекватное решение, поскольку в начале марта они (руководители ) нашли в себе силы продолжить работу и убрать политическую составляющую.

Замечаний к выполнению дорожной карты нет. Если что-то и появится, то причиной могут быть только ляпы в работе нашей федерации, что я практически исключаю. Или причина будет заключаться в политике, что я тоже исключаю, поэтому я оптимистично настроена в этом плане.

У нас очень хорошая команда, и я всегда могла получить очень хороший совет. Да и сейчас я никуда не ухожу и буду продолжать свою основную деятельность, потому что у Петра Валерьевича Иванова очень серьезная основная работа, и он на меня полагается во многих вопросах.

Я очень рада, что он возвращается и возложил все на свои крепкие мужские плечи, но все равно, я думаю, работы будет не меньше. Близится восстановление , и работы прибавится», – сказала Привалова.